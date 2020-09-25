نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات كاميرا مذهلة وسعر تنافسي لهاتف اوبو ريلمي 7 برو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة Oppo قبل أسبوعين عن إصدار هاتفها الجديد اوبو ريلمي 7 برو في الأسواق العالمية، وعلى الرغم من عدم إصدار الهاتف في الأسواق العربية بعد، فإن الكثيرين من محبي ومتابعي تقنيات الهواتف الذكية العرب ينتظرون إصداره بشدة، حيث جاء هاتف شركة Oppo الجديد realme 7 pro بمواصفات وإمكانيات ممتازة، خاصة على مستوى الكاميرا والشاشة مع سعر تنافسي مقارنة بإمكاناته، وفي موضوعنا اليوم سوف نستعرض معكم أهم مواصفات الهاتف والسعر المتوقع له في الأسواق العربية المختصة.

سعر ومواصفات هاتف اوبو ريلمي 7 برو

يأتي هاتف realme 7 pro بلونين هما الفضي والأزرق والأبيض، ويدعم تقنية بصمة الأصبع وخاصية Face Unlock، ومتوفر إصدارين من الهاتف الإصدار الأول يأتي بذاكرة تخزين عشوائية 6 جيجا رام وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، ويأتي الإصدار الثاني بذاكرة تخزين عشوائية 8 جيجا رام وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية لها فتحة مستقلة، ويدعم الهاتف حتى الجيل الرابع من الشبكات كما يدعم تركيب شريحتين من النوع nano، ،

ويأتي الهاتف مع بطارية ممتازة تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات، حيث يمكن شحن سعة البطارية بالكامل في أقل من 35 دقيقة، ويأتي هاتف اوبو ريلمي 7 برو بأبعاد طولية وعرضية 160.9×74.3 ويبلغ سمكه 8.7 ملم بينما يبلغ وزنه 182 جرام، ويأتي الهاتف بزجاج أمامي مُقاوم من النوع كورنينج جوريلا مقاوم لرذاذ الماء الخفيف.

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مواصفات الشاشة والمعالج في اوبو ريلمي 7 برو

يأتي هاتف realme 7 pro بمعالج ثماني النواة من النوع Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G بتكنولوجيا تصنيع 8 نانومتر، ومعالج رسومي من النوع Adreno 618 وواجهة مستخدم realme UI،، ويدعم الهاتف نظام التشغيل أندرويد الإصدار العاشر، كما يأتي الهاتف بشاشة من النوع Super AMOLED، يبلغ حجمها 6.4 بوصة وتبلغ دقتها 1080*2340 بكسل FHD+، مدعومة بزجاج مُقاوم من النوع كورنينج جوريلا.

مواصفات كاميرا هاتف realme 7 pro

يحتوي الهاتف على 4 كاميرات خلفية، الكاميرا الأولى تبلغ دقتها 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/1.8، بينما الكاميرا الثانية تبلغ دقتها 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.3 للتصوير فائق الاتساع، الكاميرا الثالثة تبلغ دقتها 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4 مع مستشعر للعمق لخاصية العزل، الكاميرا الرابعة تبلغ دقتها 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لتصوير الأشياء الدقيقة.

وتدعم الكاميرا الخلفية للهاتف تصوير مقاطع الفيديو بجودة 2160p”4K”@30fps وجودة [email protected] وجودة [email protected]، أما الكاميرا الأمامية لهاتف اوبو ريلمي 7 برو فتبلغ دقتها 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة 1080p/[email protected]، كما تدعم تصوير بانوراما ومقاطع slow motion بمقدار 120frame في الثانية، كما يدعم الهاتف الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء أثناء استخدامه.

السعر المتوقع للهاتف في الأسواق العربية

يتوقع الخبراء في الأسواق العربية أن الهاتف سوف يبلغ سعره 5699 جنيه مصري بعد إصداره في مصر، بينما يبلغ السعر المتوقع للجهاز في المملكة العربية السعودية 1199 ريال سعودي، وفي الكويت يتوقع الخبراء أن الهاتف سوف يصل سعره إلى 97 دينار كويتي، أما في الامارات فقد توقع الخبراء أن هاتف اوبو ريلمي 7 برو سوف يبلغ سعره 1199 درهم إماراتي.