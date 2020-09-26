معلومات تهمك عن متجر الأرنب الصيني للأندرويد

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عمر شويل - جدة متجر الأرنب الصيني للأندرويد، يعتبر متجر الأرنب الصيني للأندرويد من أهم البرامج التي يمكنك الإعتماد عليها في تحميل الكثير من التطبيقات الهامة والألعاب الممتعة بالنسبة للمستخدمين بشكل الذين يفضلون التطبيقات والألعاب المجانية، ومن إحدى البرامج التي تم ابتكارها لتساهم في توفير عدة مميزات لجهاز الأيفون خاصة أو لأجهزة المحمول الأخرى بشكل عام التي تعتمد في طريقة عملها وتشغيلها على نظام الأندرويد فهو أحد البرامج التي تعمل على توفير معدل أعلى من التطبيقات بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية المختلفة، وسوف نوضح لكم من خلال مقالنا اليوم طريقة تحميل متجر الأرنب الصيني للأندرويد أحدث إصدار لسنة 2020، بالإضافة إلى أهم مميزاته.

طريقة تحميل متجر الأرنب الصيني لنظام أندرويد

متجر الأرنب الصيني للاندرويد من أهم البرامج التي يمكنك استخدامها والاستفادة من مميزاتها على جهازك الخاص والتي تعمل بنظام أندرويد بكل بساطة من خلال تلك الخطوات، لكي تقوم بتحميل برنامج الأرنب الصيني يجب عليك التوجه إلى الموقع الرسمي للبرنامج من خلال الرابط الآتي: https://www.tutuapp.vip/pc/

ثم عليك التوجه إلى زر تحميل البرنامج وبعد الضغط على هذا الزر سيتم تحميل البرنامج فورًا، بعدها سوف تضغط على زر تثبيت وسيتم تثبيت البرنامج على الجهاز اللوحي الخاص بك.

مميزات تطبيق الأرنب الصيني