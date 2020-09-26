أعرف فاتورة تليفونك الأرضي لشهر أكتوبر 2020 من موقع الشركة المصرية للاتصالات

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عمر شويل - جدة أعرف فاتورة تليفونك الأرضي لشهر أكتوبر 2020 من خلال الموقع الالكتروني للمصرية للاتصالات، والتي لديها موقع عبر شبكة الإنترنت يحتوي على الخدمات التي يبحث عنها عملاء المصرية للاتصالات سواء للخط الأرضي أو خطي وي “شبكة المحمول الرابعة في مصر”، ويقدم موقع ثقفني لمشاهديه الكرام تنويه عن بدء سداد فاتورة التليفون الأرضي المنزلي لشهر أكتوبر 2020، والتي يتم سدادها كل ثلاثة أشهر لعملاء التليفون الأرضي.

أعرف فاتورة تليفونك الأرضي لشهر أكتوبر 2020

تستطيع معرفة قيمة الفاتورة عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، حيث يوفر الموقع الاستعلام عن الفاتورة الحالية للتليفون الأرضي والتي يتم سدادها خلال شهر من تاريخ إصدار الفاتورة اعتبارا من 15 أكتوبر 2020 وحتى 14 نوفمبر 2020 بدون غرامات تأخير، ثم تبدأ غرامة بقيمة 10 جنيهات، وفاتورة التليفون المنزلي تدفع كل ثلاث شهر، فهي فاتورة ربع سنوية، لها أربعة اشهر في العام (يناير- أبريل- يوليو- أكتوبر).

خطوات استعلام فاتورة التليفون المنزلي

نوضح لكم بسهولة في موقع ثقفني طريقة معرفة فاتورة التليفون، وهي:

دخول رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات

ثم اختيار دفع فاتورة التليفون الأرضي

ثم كتابة كود المحافظة في الخانة المخصصة

وكتابة رقم التليفون في الخانة التالية لها

والضغط على أعرض الفواتير

فيظهر لك قيمة الفاتورة المراد سدادها.

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تطبيق My We

من خلال تحميل تطبيق ماي وي يمكنكم القيام بالكثير من الخدمات فمنه أعرف فاتورة تليفونك الأرضي لشهر أكتوبر 2020 وادفع فواتيرك بكل سهولة، من خلال تطبيق يقدم عروض، مثل عرض الصيف الحالي وهي:

باقة WE أرضي 35 ب 25 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، وذلك للعملاء الحالين والجدد

كوبون خصم من (بريجو- أي فاشون للبصريات- باترول فاشون).

بدون مصاريف تركيب للمتعاقدين الجدد على الخط الأرضي المنزلي

مواعيد سداد فاتورة التليفون المنزلي

وقد حددت الشركة المصرية للاتصالات في موقعها المواعيد الجديدة لسداد الفواتير الربع سنوية والفواتير الشهرية للتليفون الأرضي، والفترة المحددة للسماح في سداد الفاتورة ، وكذلك الفترة المحددة لاستقبال المكالمات دون معرفة الاتصال، وكذلك فترة الرفع المؤقت.

وهذا الموقع لا يختص فقط بخدمات الأفراد، غنما يقدم كذلك خدمات الشركات، من خلال الشركة المصرية للإنصالات التي تشتمل على خدمات التليفون الرضي والموبايل للخط وي، وخدمة الإنترنت المنزلي.