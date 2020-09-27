كيف تشاهد الفيديوات مع أصدقائك على تطبيق فيسبوك ميسنجر Watch Together

مشاهدة الفيديوات مع صديق مقرّب أمر ممتع حقًا. و لكن مع تشجيع الحكومات للأفراد على التباعد و انتشار الفيريس Covid-19، توجّه الجميع أكثر فأكثر لمواقع التواصل الاجتماعي. هذا ما جعل المواقع تفكّر و تطوّر حلولاً لمستعمليها لمشاركة مشاهدة الفيديوات دون الحاجة للقاء الجسدي.

كنّا تحدّثنا في مقال سابق عن اعلان فيسبوك على ميزة Watch Together التي ستمكّن المستخدمين من مشاهدة الفيديوات التي تم نشرها على المنصّة سويًا. فمالذي يمكن فعله حقًا عن طريق هذه الميزة الجديدة؟

أشارك معك في هذه المقالة طريقة استدعاء اصدقائك لمشاهدة الفيديوات التي تم نشرها على منصّة فايسبوك سويًا.

1. أولاً قم بالتوجّه لتطبيق ميسنجر على هاتفك الأندرويد أو الـ IOS. اختر الشخص -أو المجموعة- التي تريد مشاهدة الفيديو معه.

2. الان قم ببدأ اتّصال هاتفي مع هذا الشخص عن طريق الضغط على أيقونة الهاتف أو الفيديو في ركن الشاشة الأيمن.

3. ما ان يبدأ الاتّصال، قم بسحب شريط الخيارات نحو الأعلى لكي تتمكن من ايجاد بقيّة الخيارات.

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4. قم بالضغط على خيار “Watch Together” لبدأ مشاهدة الفيديو.

5. سوف تجد قائمة فيديوات يرشحها فايسبوك. كما يمكنك القيام ببحث لاختيار احد الفيديوات التي تريد مشاهدتها.

أثناء تشغيل الفيديو، سوف تشاهده مزامنة مع صديقك. فان قمت بايقاف الفيديو سيتوقف الفيديو لدى كلّ منكما. و اذا كنت في مكالمة مع صديقك أو مجموعة من الأصدقاء عن طريق الكاميرا فسوف تشاهد كل أعضاء المجموعة أثناء مشاهدة الفيديو.

أخيرًا، عند انتهاء الفيديو لديك خيار البحث لإيجاد فيديو اخر لمشاهدته مع أصدقائك أو انهاء المكالمة.

هل أعجبتك هذه الميزة الجديدة في تطبيق فيسبوك ميسنجر؟ شاركنا رأيك في التعليقات.