شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تدخل عالم "تعدين الفضاء" بإطلاق أول روبوت يجمع المعادن النادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة صينية متخصصة بشؤون الفضاء لإطلاق أول روبوت إلى مدار كوكب الأرض خلال الشهرين القادمين للقيام بعمليات تعدين الكواكب، بهدف أخذ زمام المبادرة فى عمليات الصناعات الفضائية، وسترسل شركة "Origin Space" الصينية الخاصة، المتخصصة بالفضاء التى تتخذ من العاصمة بكين مقرا لها الروبت "نيو 1".

ووفقا لما ذكره موقع "سبوتنيك"، يعتبر الروبوت "نيو 1" عبارة عن قمر صناعى صغير بوزن 30 كغ فقط، يحمله صاورخ صينى من سلسلة "Long-March" إلى الفضاء فى شهر نوفمبر المقبل.

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وأطلقت الشركة على المركبة الفضائية اسم "روبوت التعدين الفضائي"، منوهة إلى أن المهمة القادمة ستتضمن أخبارا لقدرة الروبوت على تحديد أماكن الموارد القيمة من المعادن واستخراجها، والقيام بعمليات تنقيب فعلى على الكواكب، بحسب بيان الشركة الذى نقلته صحيفة "IEEE Specturm".

وقال يو تيان هونغ، أحد مؤسسى شركة "Origin Space" الصينية، للمجلة العلمية الأمريكية أن الهدف من إطلاق الروبوت هو "التحقق من وظائف متعددة وإثباتها مثل المناورة المدارية للمركبة الفضائية، ومحاكاة التقاط الأجرام السماوية الصغيرة، والتعرف الذكى على المركبات الفضائية والتحكم بها".

وتؤكد الشركة أن مركبتها الفضائية ستكون أول روبوت للتعدين الفضائى تنتجه شركة تجارية فى العالم، وستكون هذه المهمة هى علامة فارقة فى صناعة موارد الفضاء والتعدين الفضائي.