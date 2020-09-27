شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يسعى لإنتاج نسخة أصغر من "سايبرترك" للسوق العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، إيلون ماسك، إلى الصحفيين على هامش حدث يوم البطارية فى وقت سابق من هذا الأسبوع، وقال إنهم يفكرون بإنتاج نسخة أصغر من الشاحنة الكهربائية الشهيرة سايبرترك، وذلك لطرحها فى الأسواق الأخرى حول العالم، أصغر من النسخة الضخمة التى سيتم إنتاجها للولايات المتحدة.

ووفقا لما ذكره موقع "الرؤية الإماراتى، قال ماسك نقلًا عن مجلة AutoNews الإلكترونية المتخصصة بعالم السيارات "من المحتمل أن نصنع نسخة دولية أصغر حجمًا"، "ستظل أكثر لطافة وأصغر حجمًا فقط، لأنه لا يمكنك صنع شاحنة عملاقة مثل سايبرترك للأسواق الدولية".

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ومن المقرر أن تدخل سايبرترك الإنتاج العام المقبل إذا لم يحدث أى تأخير، وسيتم تصنيع الشاحنة فى مصنع جديد يقع خارج مدينة أوستن فى ولاية تكساس، وحتى الآن، استقبلت تسلا أكثر من نصف مليون طلب شراء مسبق للشاحنة الخالية من الانبعاثات، ورجّح إيلون ماسك أن يكون العدد أكبر بكثير.

وحث الرئيس التنفيذى لشركة تسلا "إيلون ماسك" الموظفين على تسليم عدد قياسى من السيارات فى هذا الربع، ووفقًا لتقرير صادر عن CNBC، أرسل ماسك بريدًا إلكترونيًا بعنوان "All Hands on Deck" إلى الموظفين، حيث شكر الموظفين على "جهودهم الممتازة".

وجدير بالذكر أنه كانت تسلا فى نمو قياسى عندما يتعلق الأمر بالتسليم، فوفقًا لتقرير CNBC، قامت "تسلا" فى الربع الرابع من عام 2018 بتسليم 1،12،000 سيارة، وفى الربع الأول من عام 2020، بلغ عدد عمليات التسليم 88400 سيارة، بينما قفز الرقم فى الربع الثانى إلى 90650 مركبة.