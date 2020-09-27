تكنولوجيا: الصين تطلق قمرين صناعيين للرصد البيئى إلى الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين اليوم الأحد، بنجاح قمرين صناعيين للمراقبة البيئية، وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة شانشى شمالى الصين، وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء - في بيان اليوم - أن صاروخا من طراز "لونج مارش-4 بى" تم إطلاقه الساعة 11:23 صباحا (بتوقيت بكين)، وحمل القمرين الصناعيين "HJ-2A" و "HJ-2B" إلى المدار المحدد لهما سلفا. ويوفر القمران الصناعيان خدمات تتعلق بحماية البيئة والموارد الطبيعية، والزراعة والغابات، ومراقبة الكوارث الطبيعية، واستغلال الأراضي، وتنظيم وحماية الموارد المائية، والمراقبة الديناميكية لمناطق المحاصيل وتقييم الغلة، وكذلك عمليات الانقاذ الطارئة.

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