شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يحتفل بعيد ميلاده الـ22 بتزيين شعاره بالهدايا والحلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محرك البحث الشهير "جوجل" اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ22، حيث تم تأسيسه عام 1998، وقام بتغيير شعاره الشهير، وتزيين حروف كلمة "google" بقبعات عيد الميلاد وأمامها الهدايا والحلوى، وتأسست شركة "جوجل" في سبتمبر 1998 عام 1995 حين عرض طالب يدعى سيرجي برين على زميله لاري بيدج من جامعة ستانفورد، إقامة شراكة وبناء محرك يستخدم الروابط لتسهيل عملية إيجاد المعلومات على شبكة الإنترنت العالمية، وأدى النمو السريع للشركة منذ التأسيس إلى إطلاق سلسلة من المنتجات وعمليات الاستحواذ والشراكات خارج محرك البحث لها،وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.



جوجل

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وفي بداية الأمر لم يعرف المحرك باسمه الحالى ولكنه أطلق عليه "Backrub" حتى تم تغيير الاسم فى عام 1996 إلى "جوجل" الذى يعبر عن الرقم 1 متبوعا بـ100 صفر، واعتقد "لارى" و"برين" أن الاسم الجديد يعكس مهمته فى تنظيم المعلومات حول العالم وجعلها فى متناول الجميع.

ويعتبر "جوجل" هو الموقع الأكثر زيارة في العالم، لتقديمه العديد من الخدمات الأخرى في أفضل 100 موقع ويب الأكثر زيارة، وكانت Google هي العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم في عام 2017 ولكنها تلقت انتقادات كبيرة تتعلق بقضايا مثل مخاوف الخصوصية، والتجنب الضريبي، ومكافحة الاحتكار، والرقابة، وحيادية البحث.