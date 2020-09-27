شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "كيرلي" روبوت ذكى يمكنه التفوق على المحترفين فى لعبة الكيرلنج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور فريق مشترك من الباحثين من كوريا وألمانيا روبوتًا يعتمد على الذكاء الاصطناعى وقادرًا على منافسة المحترفين فى لعبة الكيرلنج، ووصف الباحثون فى ورقتهم البحثية المنشورة فى مجلة ساينس روبوتيكس، كيفية تطوير الروبوت وتدريبه على اللعبة وجودة أدائه عند مقارنته مع اللاعبين المحترفين.



الروبوت عن قرب

وتُجرى لعبة الكيرلنج عادة على سطح جليدى ويشارك فيها فريقان يتناوب أعضاؤهما على دفع حجر كبير مصقول وزنه 17 أو 20 كيلوجرام، وله مقبض من الأعلى، ويهدف كل فريق إلى دفع الحجر إلى هدف مركزى على بعد نحو 45 مترًا، بتوجيهه عبر صقل الجليد أمامه بفرشاة حتى يصل إلى الهدف، ويحاول اللاعبون إخراج أحجار خصومهم من المنطقة المستهدفة، لتحسب النقاط فى نهاية المباراة بناءً على تمركز الأحجار.

وتتطلب لعبة الكيرلنج مهارات بدنية، وقدرة على التخطيط الاستراتيجى بسرعة، وصمم الباحثون روبوتًا قادرًا على حساب مكان رمى الحجر للفوز بالمباراة، ولا يستخدم الروبوت أى فرشاة على الرغم من وجود كاميرات مثبتة بالقرب من المنطقة المستهدفة، كى يستخدمها نظام الذكاء الاصطناعى لحساب قوة الرمية التالية، ودرب الباحثون نظام الذكاء الاصطناعى باستخدام نموذج يحاكى لعبة الكيرلنج.

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تصميم الروبوت

واختبر الباحثون الروبوت -الذى يدعى كيرلي- فى مواجهة فريق محترف، وكذلك أمام فريق للاعبين المحترفين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وفاز الروبوت بثلاث جولات من أصل أربع.

واختبروا أيضًا تعاون الروبوت مع اللاعبين البشريين، إذ يلقى الروبوت الحجر ثم يوجه اللاعبون الحجر نحو الهدف، ما يزيد من دقة الرميات.