شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترقية هاتفك الأيفون إلى iOS 14 يزيل لعبة Fortnite والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذّر مطور لعبة Fortnite اللاعبين الذين يستخدمون هواتف أيفون من أنهم قد يفقدون الوصول إلى اللعبة الشهيرة عند التحديث إلى نظام iOS 14 الجديد، حيث كشفت تغريدة من حساب "Fortnite Status"، أن لاعبو Fortnite الذين يقومون بتحديث هواتف آيفون إلى نظام iOS 14 قد يفقدون إمكانية الوصول إلى اللعبة، وإذا ظهرت رسالة "هل تريد إزالة التطبيقات مؤقتًا لتثبيت تحديث البرنامج؟"، وتم قبول ذلك، فقد يؤدي هذا الأمر إلى حذف اللعبة، ولا يمكن إعادة تثبيت اللعبة لاحقًا نظرًا إلى أن شركة أبل تمنع المستخدمين من القيام بذلك.

Fortnite iOS players updating to iOS 14 may lose access to Fortnite. If the message “Temporarily Remove Apps to Install the Software Update?” is accepted, it may result in Fortnite being deleted. Fortnite cannot later be reinstalled due to Apple preventing users from doing so.— Fortnite Status (@FortniteStatus) Fortnite iOS players updating to iOS 14 may lose access to Fortnite. If the message “Temporarily Remove Apps to Install the Software Update?” is accepted, it may result in Fortnite being deleted. Fortnite cannot later be reinstalled due to Apple preventing users from doing so. — Fortnite Status (@FortniteStatus) September 23, 2020 Advertisements

فيما تمنح شركة أبل المستخدمين خيار إزالة التطبيقات مؤقتًا لإفساح المجال لتحديثات نظامها الكبيرة، لكن نظر لطرد لعبة Fortnite من متجر تطبيقات أبل، فقد لا يتمكن الأشخاص الذين قاموا بالفعل بتثبيت اللعبة من إعادة تنزيلها إذا تمت إزالتها لإفساح المجال لنظام iOS 14 الجديد، فيما اقترح حساب فورتنايت على الأشخاص الضغط على إلغاء أولًا، ثم الانتقال إلى "الإعدادات" ثم "عام" ثم "التخزين"، وذلك بهدف تحرير مساحة فى هواتف آيفون.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تستمر الحرب الجارية حاليا بين شركتى أبل وEpic Games ، حيث تقول Epic فى ملف قانونى جديد، أن أبل قدمت بيانات غير صحيحة فى ملفها القانونى فى وقت سابق من هذا الأسبوع، مؤكدة أن أبل اختارت بعض نتائج بحث جوجل حول شعبية لعبة Epic's Fortnite، واقترحت معلومات غير صحيحة عن اللعبة.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، اقترحت شركة أبل، أن Epic بدأت المعركة القانونية على Fortnite فى متجر التطبيقات كحيلة دعائية، وأن Fortnite بدأت بالفعل فى الانخفاض فى شعبيتها قبل ذلك الوقت: قائلة: "لأسباب لا علاقة لها بادعاءات Epic ضد أبل، تتضاءل شعبية Fortnite، وبحلول يوليو 2020، انخفض الاهتمام بـ Fortnite بنسبة 70% تقريبًا مقارنة بأكتوبر 2019، ويبدو أن هذه الدعوى جزء من حملة تسويقية تهدف إلى تنشيط الاهتمام بـ Fortnite ".