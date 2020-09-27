شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول طائرة فى العالم تعمل بالهيدروجين تحلق بنجاح فوق سماء بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -



طائرة الهيدروجين فى السماء وأقلعت طائرة Piper M-Class ذات الستة مقاعد من مطار كرانفيلد، وهو أيضًا موقع مرافق البحث والتطوير التابعة لشركة ZeroAvia، وتولد خلايا وقود الهيدروجين الكهرباء لتشغيل بطارية ومحرك عن طريق خلط الهيدروجين والأكسجين، الذي يوفره الهواء، عبر تفاعل كيميائي. ولعل منتج النفايات الوحيد الناتج عن هذه العملية هو الماء، على عكس الطيران التقليدي الذي يساهم بشكل رئيسي في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فوجدت الأبحاث السابقة أن الطيران مسؤول عن حوالي 3.5% من مساهمة البشرية في تغير المناخ.

طائرة الهيدروجين

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قال فال مفتاخوف الرئيس التنفيذي لشركة ZeroAvia: "من الصعب أن نقول بكلمات ما يعنيه هذا لفريقنا، ولكن أيضًا لكل المهتمين برحلة خالية من الانبعاثات".

وفي حين أن بعض الطائرات التجريبية قد حلقت باستخدام خلايا وقود الهيدروجين كمصدر للطاقة، فإن حجم هذه الطائرة المتاحة تجاريًا يُظهر أن المسافرين الذين يدفعون قد يكونوا على متن رحلة خالية من الانبعاثات حقًا قريبًا جدًا.

ولعل الجانب الفريد في رحلة ZeroAvia هو أن Piper M-class متاحة تجاريًا، في حين أن غيرها ليس متاح بعد.

وتبرز طاقة الهيدروجين كواحدة من أكثر الطرق الواعدة لصناعة النقل حيث يحاول العالم تقليل اعتماده على الوقود الأحفوري.