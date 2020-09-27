نوكيا تستعد للعود بقوة مع هاتفها الجديد Nokia 7.3

تعتبر شركة نوكيا واحدة من بين الشركات التي تم وضعها على الهامش من طرف المستخدمين للهواتف الكية ، حيث فقدت هذه الشركة شعبيتها بالرغم من كونها قد كانت سابقا من بين الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف .

و لكن نتيجة لمشاكل الإدارة التي عانت منها وعدم مواكبتها لتطورات المجال التقني فإن شركة نوكيا قد اصبحت و للأسف من ضمن الشركات المنسية ، و لكن لازالت رغم ذلك تحاول العودة لسوق الهواتف الطيية و هذه المرة تستعد للرجوع بواسطة هاتفها Nokia 7.3 .

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هاتف Nokia 7.3 هو عبارة عن هاتف يحتوي على شاشة بقياس 6.5 بوصة إلى جانب أنه يحتوي على 4 مستشعرات حساسة للبصمة كما يحتوي على معالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 690 .

و من مزايا الهاتف أيضا أنه سوف يتوفر على كاميرا بدقة وضوح 48 ميجابكسل ، و أيضا سوف يحتوي على بطارية بقوة 4000 ميلي امبير ، و نوعا ما البطارية لو كانت 4500 سوف يكون أفضل نظرا لأن حجم الشاشة كبير و يصل الى 4000 بوصة .

كل هذه المعلومات التي قرأتها في هذه التدوينة هي مجرد تسريبات ، حيث لم يتم الاعلان رسميا من طرف شركة نوكيا عن موصافتها هاتفها الذكي الجديد ، و طبعا تجدر الاشارة ان هواتف نوكيا الذكية تدعم نظام تشغيل الاندرويد احدث اصدار ، و نأمل أن يكون الهاتف جيد .