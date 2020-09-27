ميني تطلق الموديل الجديد من كانتري مان

أعلنت شركة ميني عن إطلاق الموديل الجديد من أيقونتها كانتري مان برتوش تصميمية وباقة محركات معدلة وتجهيزات أوسع وبسعر يبدأ من 28 ألف و756 يورو.
وتتميز السيارة البالغ طولها 4.30 متر من خلال المقدمة المعدلة مع كشافات ليد، والمصابيح الخلفية، والمقود الجديد بالمقصورة الداخلية، والشاشة الكبيرة المتوفرة ضمن التجهيزات الاختيارية.
وتتوفر للموديل الجديد مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 75 كيلووات/102 حصان إلى 140 كيلووات/190 حصان.
وتتوفر من السيارة نسخة الدفع الهجين بقوة 160 كيلووات/220 حصان. ويعتمد نظام الدفع على بطارية ليثيوم أيون سعة 10 كيلووات ساعة تبلغ بالسيارة مدى السير 61 كلم.
وتتسارع السيارة الهجين من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر6 ثانية فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 196 كلم/س. ويبلغ معدل استهلاك نظام الدفع بها 1.7 لتر/100 كلم، وهو ما يعادل 40 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
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