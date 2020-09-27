أسعار ومواصفات لاند روفر ديسكفري سبورت موديل 2020

بعد خمس سنوات من إطلاقها ، لا تزال ديسكفري سبورت السيارة الأكثر مبيعا لدى لاند روفر، وليس من المستغرب أن يكون تحديث منتصف العمر قد شهد بقاء الشكل الخارجي كما هو إلى حد كبير دون أى تغيير .
وتأتي ديسكفري سبورت موديل 2020 بتحديث من خلال مصابيح LED المبهرة والاكصدامات المعاد تصميمها حول مجموع تطورها الجمالي ، و تغيير الهيكل تماما أسفل سيارتك .
بالإضافة إلى تصميم هذه المنصة الجديدة كليا لابتلاع البطاريات والمحركات ، وبالتالي يتم إطلاق Discovery Sport بمجموعة من المحركات الهجينة الخفيفة وستوفر قريبًا محركات هجينة تعمل بالكهرباء فقد تفترض أن EV الكامل هو شيء يلعبون به في المختبر أيضا .
فلا تحتاج مجموعة محركات Sport الحالية إلى أي توصيل ، كما أنها لا توفر أي قيادة خالية من التخيلات بدل من ذلك ، وتقلل المساعدة الكهربائية قليلا من استهلاك الوقود وطرد ثاني أكسيد الكربون هنا وهناك ، بينما تقلل من آثار التأخير من مختلف المحركات ذات الشاحن التوربيني المربوطة بها.
ويبلغ حجم كل واحدة 2.0 لترا ، يعمل معظمها من خلال علبة تروس أوتوماتيكية تسع سرعات ، مع محرك ديزل (180 و 240 حصان) وبنزين (200 و 250حصان) يتخطى محرك ديزل بقوة 150 حصان من التقنية الهجينة ويأتي أيضا مع دليل قديم الطراز ، ويمثل نقطة دخول مغرية بقيمة لاند روفر.
كما في السابق ، تم وصفها إنها سيارة ذات سبعة مقاعد مع أدنى مساحة صندوق الأمتعة عند عرض الكراسي الخلفية بحجم الأطفال ولكن بالنسبة لسيارة ذات بصمة - يبلغ طولها 4.6 متر ، وعرضها 1.9 متر ، تماما مثل سيارة فورد فوكس العقارية - فهذا قدر مذهل من المرونة التي ستنال إعجاب الجميع.
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