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عمر شويل - جدة رابط تحميل تطبيق اعتمرنا للأيفون والأندرويد من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الراغبين في أداء مناسك العمرة، حيث بدأت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية من تنشيط تطبيق اعتمرنا بعد قرار العودة التدريجية للعمرة في المسجد الحرام، وكذلك زيارة المسجد النبوي والروضة الشريفة، حيث صدرت الموافقة الملكية الكريمة بالعودة التدريجية لأداء مناسك العمرة.

نقدم لكم من خلال هذا المحتوى رابط تنزيل برنامج اعتمرنا على الهواتف، وعرض للخدمات المقدمة من خلال اعتمرنا، حيث أطلقت السعودية عدة تطبيقات لضمات تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

تحميل تطبيق اعتمرنا للأيفون والأندرويد

يستطيع الراغبين في أداء مناسك العمرة من تنظيم أوقات أدائهم للعمرة والتخطيط المسبق لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يتمكن المعتمر من خلال تنزيل تطبيق اعتمرنا من حجز الخدمات الاختيارية مما يسهل على الجهات المختصة من تطبيق التباعد الاجتماعي والضوابط الوقائية للمحافظة على سلامة زوار بيت الله الحرام، ويمكن تحميل التطبيق على هواتف الأيفون بنظام IOS والهواتف التي تعمل على نظام الأندرويد.

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إجراءات تنزيل برنامج تباعد

التسجيل في تطبيق اعتمرنا مرتبط بتحميل تطبيق توكلنا مباشرة، ويتم التسجيل من خلال عدة إجراءات، ومن أهمها تقديم الكشف الطبي الذي يثبت خلو الزائر المعتمر من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذكرت وزارة الداخلية أن عملية تنظيم دخول المصلين والمعتمرين في بيت الله الحرام سيتم من خلال تطبيق اعتمرنا لتنفيذ الضوابط الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة السعودية.

على الجانب الآخر قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن أن التقديم على العمرة سيكون فقط من خلال تفعيل تطبيق اعتمرنا حيث يحدد التطبيق الوقت المناسب، وكذلك تحديد مراكز الخدمات ووسائل المواصلات ونقاط تجمع المعتمرين.

رابط تحميل تطبيق اعتمرنا للهواتف

وفرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عدة تطبيقات منذ ظهور فيروس كورونا منها تحميل تطبيق تباعد وتطبيق توكلنا لضمان سلامة المقيمين والمواطنين بالمملكة ولحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس المستجد ، ويمكنكم تحميل اعتمرنا على الأيفون من خلال الدخول على رابط eatmarna على متجر أبل، كما ستم إتاحة تحميل تباعد من خلال متجر جوجل بلاي خلال ساعات من أجل تنزيل تطبيق اعتمرنا على الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد.