نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جوال Huawei Mate 40 الجديد بالسعودية ومصر والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Huawei Mate 40 ، هو واحد من ثلاثة هواتف عملاقة سوف تقوم شركة هواوي العالمية، بطرحها بالأسواق خلال الفترة القادمة، وهذه الجوالات سوف تكون من أحسن منتجات الشركة هذا العام، وتضم هذه السلسلة هاتف Huawei Mate 40 Pro، وجوال Huawei Mate 40 Pro Plus، وهاتف هواوي ميت 40، يتميز بتصميم مثالي مصنوع من الزجاج من الأمام والخلف، مع وجود إطار من الألمنيوم، كما يحتوي الهاتف على كاميرات عالية الجودة دقتها كبيرة، تسمح لنا بالتقاط صور دقيقة جداً وواضحة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر الهاتف في السعودية وباقي الدول العربية.

مواصفات جوال Huawei Mate 40 العامة

الهاتف سوف يأتي بإمكانيات كبيرة جداً، لذلك سوف يكون من أقوى الهاتف الذكية عند نزوله الأسواق، وسوف يحتوي على المواصفات الآتية:-

الجوال سوف يأتي غير مدعوم بخدمات جوجل. أبعاد الجوال 160.8*76.1*8.4 ملم، ووزنه يبلغ 196 جرام. يأتي الهاتف مصنوع من مادة الزجاج من الأمام والخلف، ويحتوي على إطار معدني من الألمنيوم. الجوال يأتي بأربعة ألوان الأسود، والفضي، والزمرد الأخضر، والبنفسجي الكوني. سوف يحتوي الهاتف على معالج قوي من نوع Hi Silicon Kirin 1020، الذي يعمل بتكنولوجيا 7 نانو متر بلس، ثماني النواة. يحتوي جوال هواوي ميت 40 على معالج رسومي من نوع Mali-G76 MP16. سوف يأتي بإصدارين من حيث سعة الذاكرة الداخلية، الإصدار الأول بسعة تخزينية 128 جيجابايت، والإصدار الثاني بسعة تخزينية 256 جيجابايت. سوف يأتي بنوعين من الذاكرة العشوائية، النوع الأول يأتي بذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت، والنوع الثاني يأتي بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت. هاتف Huawei Mate 40 يدعم تركيب ذاكرة خارجية حتى سعة 256 جيجابايت. لا يدعم الجوال منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. يوجد بالهاتف ميكروفون ثانوي خاص بعزل الضوضاء أثناء التحدث أو التصوير. يوجد بالجوال مكبر صوت يحتوي على سماعات ستيريو. يدعم مستشعرات التعرف على الوجه، وبصمة الأصابع، ومستشعر التسارع والتقارب، والدوران، والبوصلة، والبارومتر.

مواصفات الشاشة

تعتبر شاشة هاتف هواوي ميت 40 من أكبر شاشات هواتف شركة هواوي الصينية ومواصفاتها كما يلي:-

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تأتي الشاشة من نوع OLED، وتدعم اللمس المتعدد، وتحتوي على 16 مليون لون.

حجم الشاشة يبلغ 6.62 بوصة، وهى شاشة كبيرة مريحة للعين عند التصفح.

دقة الشاشة 1080*2340 بكسل، بكثافة بكسلات تبلغ 422 بكسل لكل بوصة.

تستحوذ الشاشة على 87.9% من واجهة الهاتف الأمامية.

تحتوي على تقنية الـ HDR10.

مواصفات كاميرا جوال Huawei Mate 40

يأتي الموبايل بأربعة كاميرات، منها ثلاثة كاميرات خلفية، وكاميرا واحدة أمامية مواصفاتهم كالآتي:-

الكاميرا الخلفية ثلاثة، دقة الأولى 50 ميجا بكسل واسعة، بفتحة عدسة 1.8/F، والثانية دقتها 8 ميجا بكسل تلي فوتو، بفتحة عدسة قطرها 2.4/F، والثالثة دقتها 16 ميجا بكسل واسعة جداً، بفتحة عدسة 2.2/F. تتميز الكاميرات الخلفية باحتوائها على فلاش LED ثنائي، والبانوراما، والتصوير الـ HDR، وعدسات Leica Optics. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 2160 بكسل، والتصوير بجودة 1080 بكسل، والتصوير بجودة 720 بكسل. الكاميرا الخلفية للهاتف، دقتها 32 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.0/F. تدعم التصوير بجودة الـ HDR. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل، لكل 30 إطار للثانية الواحدة.

مواصفات بطارية هواوي ميت 40

يأتي الهاتف ببطارية قوية، تعمل لفترات طويلة أثناء الاستخدام المستمر مواصفاتها كما يلي:-

سعة بطارية الهاتف 4200 مللي أمبير.

بطارية Huawei Mate 40 غير قابلة للإزالة إلا من خلال متخصص.

غير قابلة للإزالة إلا من خلال متخصص. البطارية من نوع ليثيوم بوليمر.

تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 40 وات.

تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 27 وات.

سعر Huawei Mate 40 في الدول العربية

سوف يتوفر الجوال في أغلب الدول العربية، وسوف تكون الأسعار المتوقعة للهاتف كما يلي:-