شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتستخدم كروم.. يعني إيه ميزة Lazy Loading وكيف تستخدمها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك متصفح جوجل كروم العديد من الادوات المميزة والبسيطة التى تهدف إلى مساعدة المستخدمين في الكثير من المواقف والتى من ضمنها ميزة تعرف بـ "Lazy Loading" أو التحميل الكسول وهي من المميزات المهمة التى تساعد على توفير باقات الإنترنت واستهلاك البيانات.

Lazy Loading

هو أسلوب يعزز طريقة عرض المحتوى داخل صفحات الويب المختلفة على الإنترنت، فبدلًا من الوضع العادي الذي يقوم على تحميل صفحة الويب بأكملها بمجرد فتحها على المتصفح، فإنه يتم تحميل صفحة الويب وعرض المحتوى بشكل جزئي حسب الطلب أو عند الحاجة، ومع كل مرة يقوم فيها المستخدم بالتمرير لأسفل داخل الصفحة، يتم تحميل بقية المحتوى وعرضه.

وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحميل صفحات الويب بشكل سريع، حتى إذا كانت تضم صور عالية الجودة أو الكثير من العناصر التى تؤخر عملية التحميل، حيث يتم تحميل جزء من المحتوى بشكل مبدئي على الشاشة، ومع التمرير يتم تحميل المزيد من الصور، والنصوص، والأكواد الخاصة بباقي محتوى الصفحة.

كيفية تفعيل الميزة على متصفح كروم:

قم فتح المتصفح ثم نسخ ولصق الرابط التالي في شريط العنوان ثم الضغط على مفتاح Enter:

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chrome://flags/#enable-lazy-image-loading

- سيؤدي ذلك إلى تحويلك مباشرة إلى صفحة الـ Flags مع تحديد خاصية Enable lazy image loading.

- اضغط على قائمة Disabled أمامها وحدد منها Enabled.

- قم بتطبيق نفس الأمر على خاصية Enable lazy frame loading.

- اضغط بعد ذلك على زر Relaunch Now بالأسفل من أجل إعادة تشغيل المتصفح وتفعيل الخاصية.