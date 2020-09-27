شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكثر ملحقات أيفون شهرة فى العالم.. مش الشاحن ولا السماعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد هاتف أيفون هو أكبر المنتجات الناجحة لشركة أبل حيث يجري بيعه في كافة أنحاء العالم، لكن هواتف أيفون لا تحقق الأرباح لأبل فحسب، بل تمنح أيضًا العديد من الشركات الأخرى العاملة في مجال الإكسسوارات مكاسب هائلة، حيث يشير تقرير صادر عن 9to5Mac إلى أن سوق ملحقات أبل العالمى من المقرر أن تبلغ قيمته 27.1 مليار دولار على مدى السنوات الست المقبلة.

ويستشهد التقرير ببحث أجرته شركة Zion Research، والذي كشف أن واقي الشاشة أو "السكرين" هى أكثر ملحقات أيفون شعبية في العالم، ويذكر التقرير أن "شركة آبل أصبحت علامة تجارية مشهورة جدًا وأيفون هو المنتج الأكثر مبيعًا لعلامة أبل التجارية بسبب زيادة استخدام واقي الشاشة أيضًا إلى حد كبير نظرًا لأنه أهم ملحق".

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كما ذكر Zion Research أيضًا أن أجهزة أيفون ذات الأسعار المعقولة كانت أيضًا عاملاً حاسمًا في دفع نمو سوق ملحقات أبل، ويذكر التقرير: "أدى طرح طرازات جديدة متنوعة في أيفون بسعر مناسب للميزانية إلى زيادة استخدام واقيات الشاشة التي تعد عاملاً دافعًا لسوق ملحقات أبل".

وقالت شركة الأبحاث أيضًا إنه على الرغم من استخدام الشركات المصنعة مثل أبل للزجاج المقوى على الشاشات، إلا أنها تظل قابلة للتلف، وقد أدى هذا إلى زيادة الطلب على واقيات الشاشة لحماية شاشة هذه الأجهزة باهظة الثمن مثل أيفون وأيباد، ويؤدي هذا العامل إلى زيادة الطلب على واقي الشاشة في سوق ملحقات أبل ومن المتوقع أن يكون واقي شاشة أيفون وiPad هو القطاع الأكثر إنتاجية في سوق ملحقات أبل.

وليس من المستغرب أن يكون واقي الشاشة هو أكثر الملحقات شيوعًا حيث يرغب الجميع تقريبًا في حماية شاشاتهم، أضف إلى ذلك أن استبدال شاشة أيفون يظل مكلفًا حقًا، لذا لا تشكل شعبية واقي الشاشة كملحق مفاجأة.