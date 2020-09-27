شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 إنجازات رئيسية حققها جوجل فى الذكرى الـ22 لإنشاء محرك البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبلغ شركة جوجل اليوم 22 عامًا، حيث تم تأسيس محرك البحث من قبل اثنين من طلاب الدكتوراه فى جامعة ستانفورد، سيرجى برين ولورنس (لاري) بيج، قبل 22 عامًا فى سبتمبر 1998، وعلى الرغم من احتفال محرك البحث بعيد ميلاده اليوم، إلا أن 27 سبتمبر لم يكن دائمًا عيد ميلاده الرسمي.

فقد كان هناك ارتباك بشأن تاريخ ميلاد جوجل، فوفقًا للتقارير، حتى عام 2005، احتفلت جوجل بعيد ميلادها فى 7 سبتمبر، ولكن منذ 2005، احتفلت بعيد ميلادها فى 8 سبتمبر، ثم 26 سبتمبر، والآن يتم الاحتفال به فى 27 سبتمبر.

وبمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لميلاد جوجل، أدرج موقع latestly الأمريكى، 5 إنجازات رئيسية حققتها شركة محرك البحث العملاقة والتى أحدثت ثورة فى مجال الإنترنت وهى :

- بحث جوجل

Google Search ببساطة هو محرك بحث على الويب تم تطويره بواسطة Google LLC، إنه محرك البحث الأكثر استخدامًا على شبكة الويب العالمية عبر جميع الأنظمة الأساسية.

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-Google Doodle

فى عام 2008، كان لارى بيدج وسيرجى برين ذاهبا إلى مهرجان الرجل المحترق، للسماح للمستخدمين بمعرفة أن جوجل لن تكون مأهولة لبعض الوقت، وضع بيج وبرين شعار Burning Man خلف "O" الثانى فى جوجل على صفحة جوجل الرئيسية، وقد كان هذا رسمياً أول رسم شعار مبتكر من جوجل، وقد أصبح Google Doodle الآن شائعًا للغاية وأصبح الآن جانبًا رئيسيًا للعلامة التجارية Google.

- Google Adword

تم إطلاق إعلانات جوجل فى عام 2000 فى وقت شهد محرك البحث تزايد شعبيته واعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لبدء جنى الأموال، ويقدم Google AdWords للمعلنين طريقة للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم داخل جوجل، واليوم، يكسب Google Adwords ما يقرب من 86 فى المائة من إجمالى عائداته من AdWords وأدواته الإعلانية ذات الصلة

-Gmail

Gmail هى خدمة بريد إلكترونى مجانية تم تطويرها بواسطة جوجل. يمكن للمستخدمين الوصول إلى Gmail على الويب واستخدام برامج الجهات الخارجية التى تزامن محتوى البريد الإلكترونى من خلال بروتوكولات POP أو IMAP، وقد بدأ Gmail كإصدار تجريبى محدود فى 1 أبريل 2004.

-خرائط جوجل

خرائط جوجل هى خدمة خرائط ويب تم تطويرها بواسطة جوجل، حيث إنه يوفر صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى وخرائط الشوارع ومناظر بانورامية تفاعلية بزاوية 360 درجة للشوارع وظروف حركة المرور فى الوقت الفعلى وتخطيط الطريق للسفر سيرًا على الأقدام أو بالسيارة أو بالدراجة أو النقل الجوى أو النقل العام، وقد تم إطلاقه فى عام 2005.