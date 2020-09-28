شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا جديدة تصل لـ LinkedIn قريبا.. أبرزها اجتماعات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع LinkedIn عن طرح مزايا جديدة لمنح المستخدمين المزيد من طرق التواصل والتحكم في محادثاتهم ورسائلهم، حيث ستضيف المنصة ميزة اجتماعات الفيديو، لتحويل المحادثة من الدردشة النصية إلى مكالمات الفيديو وذلك عبر دعم خدمات Microsoft Teams أو BlueJeans by Verizon أو Zoom مباشرة في رسائل LinkedIn الخاصة بك، كما تضيف المنصة أيضًا ميزة اجتماعات الفيديو، وسواء كنت تريد بدء محادثة جديدة أو متابعة محادثة جارية، اضغط فوق رمز الفيديو بجوار المكان الذي تكتب فيه رسالة، لتظهر نافذة منبثقة ستأخذك إلى حيث يمكنك الاختيار من Teams أو Zoom أو BlueJeans ومطالبة بتسجيل الدخول.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تعديل رسائلهم وحذف المرفقات المرسلة عن طريق الخطأ، ووفقًا لوصف موقع الويب، لاستخدام هذه الميزة على الهاتف المحمول، عليك بالضغط مع الاستمرار أو اضغط ضغطا مزدوجًا على الرسالة لفتح قائمة من الخيارات، وعلى سطح المكتب، مرر مؤشر الماوس فوق الرسالة حتى ترى نافذة منبثقة بها .

ومن هناك سترى خيارات التعديل أو الحذف ، وتتضمن بعض الميزات الجديدة الأخرى الرموز التعبيرية وحذف الإجراءات الجماعية ودعوة الآخرين إلى محادثة مستمرة مع التحكم في الحفاظ على خصوصية سجل المحادثة الأصلي.