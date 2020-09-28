نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن سامسونج S20 FE 5G موبايل Samsung S20 FE 5G في المقال التالي

عمر شويل - جدة موبايل Samsung S20 Fe: أعلنت شركة سامسونج عن هاتف S20 fe بشكل رسمي، وقامت بالكشف عن جميع مواصفاتة، وأعلنت أيضا عن وجود نسختين من الهاتف أحدهم يدعم الجيل الرابع والثاني يدعم الجيل الخامس، وقالت سامسونج أيضاً أن الهدف من توافر نسختين من الهاتف لتحقيق مبيعات أكثر فى الأسواق.

مواصفات سامسونج S20 FE

أوضحت شركة Samsung أن موبايل S20 Fe نسخة ال 4G، يأتي بمعالج من نوع Exynos 990 ثماني النواة بتردد 2.73 جيجاهرتز، وبتكنولوجيا 7 نانو، وبمعالج رسومي من نوع Mali-G77.

وأوضحت أيضاً أن موبايل S20 Fe نسخة ال 5G، يأتي بمعالج من شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 865 ثماني النواة بتردد 2.84 جيجاهرتز، بتكنولوجيا 7 نانو، مع معالج رسومي من نوع Adreno 650.

ويأتي الهاتف بسعة تخزين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت مع ذاكرة تخزين عشوائية (RAM) بسعة 6 جيجابايت.

وحيث تأتي كاميرا الهاتف الأمامية (السيلفي) بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 2160 بكسل.

وتأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية، الكاميرا الأولي تأتي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0، وهى كاميرا للتصوير الواسع Ultra Wide.

وتأتي شاشة موبايل S20 Fe بمساحة 6.5 إنش بدقة 1080×2400 بكسل وبجودة تصوير FHD، ويأتي تصميم الشاشة على شكل ثُقب فى منتصف الشاشة للكاميرا السيلفي.

حيثُ أن الهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد 10، مع واجهة تشغيل One UI 2.5، وهذه الواجهة خاصة بسامسونج.

وتأتي بطارية الهاتف بسعة كبيرة 4500 ميللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 25w.

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ويدعم الهاتف منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن، ويدعم الهاتف سماعات خارجية ستيريو، ويدعم خاصية Dolby Atoms.

ويدعم الهاتف بصمة الأصبع وموجودة فى أسفل الشاشة، ويدعم خاصية إلغاء قفل الهاتف بالوجة (Faceunlock).

ويأتي الهاتف بطبقة حماية من كورنينج جوريلا جلاس الجيل الثالث.

وتأتي خامات تصنيع الهاتف من البلاستيك المقوي مع فريم معدني.

ويتوفر الهاتف باللون الأبيض واللون الأحمر واللون البرتقالي واللون الأخضر واللون الأزرق واللون الروز.

سعر موبايل سامسونج S20 FE

يأتي هاتف S20 Fe نسخة ال 4G مساحة ال 128 جيجابايت بسعر 630 يورو فى أوروبا، وبسعر 11600 جنية مصري.

ويأتي سعر نسخة ال 4G مساحة ال 256 جيجابايت بسعر 720 يورو فى أوروبا، وبسعر 13200 جنيه مصري.

ويأتي سعر نسخة ال 5G مساحة ال 128 جيجابايت بسعر 730 يورو فى أوروبا، وبسعر 13400 جنية مصري، وبسعر 3200 ريال سعودي