نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة تطبيق واتساب الجديدة 2020 لدعم الاستخدام بأكثر من جهاز تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميزة تطبيق واتساب الجديدة ، في ظل الثورة التكنولوجية الحالية، والتنافس البديع بين الشركات الكبرى، وما يتم إطلاقه من هواتف ذكية، مثل هاتف Galaxy S20 FE، و هاتف Oppo Reno 4، وأجهزة ألعاب بلايستيشن وخلافه، يأتي التطوير أيضًا لينال من التطبيقات، التي لا غنى عنها بالهواتف الذكية، وأبرزها تطبيقات التواصل والاتصال المجانية، مثل تطبيق واتس اب، الذي أعلن موقع الفيس بوك عن إطلاقه ميزة جديدة تهم المستخدمين.

ميزة تطبيق واتساب الجديدة

في أحدث تقرير له، أفصح موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن إطلاق تطبيق واتساب الرسمي، عن ميزة تفاعلية جديدة، تتيح للمستخدم، إمكانية استخدام حسابه بهذا التطبيق التفاعلي المميز، من خلال الدخول إلى الحساب عبر أكثر من جهاز في نفس الوقت، وذلك حتى 4 أجهزة، وهي الميزة الخاضعة للاختبار حتى وقتنا هذا.

تحديث واتساب 2020

كان مستخدمو تطبيق واتس آب، والذين تخطت أعدادهم أكثر من مليون مستخدم، يعانون من عدم التمكن من فتح التطبيق، واستخدامه عبر أكثر من جهاز أو جوال، حيث كان التطبيق يغلق الحساب بمجرد فتحه من جهاز مختلف، ولكن في شهر أغسطس المنصرم، كشف أحد المواقع المتخصصة بتحليل إصدارات تطبيق الواتس الجديدة، وهو موقع WABetaInfo؛ عن ميزة جديدة تحت الاختبار، وهي إمكانية تخطى فتح التطبيق من جهاز ذكي واحد، مع إجراء مزامنة للتطبيق من عدد مختلف من الأجهزة، لتمكين المستخدم من استخدام التطبيق عبر عدد من الأجهزة، يصل إلى 4 أجهزة في نفس الوقت.

مميزات تحديث الواتس اب الجديد 2020

سوف يتمكن المستخدم، من استخدام التطبيق عبر هاتفه الذكي، بالإضافة إلى سطح المكتب، إلى جانب التبديل أيضًا مع هاتفين آخرين، وهذا الأمر سوف يمكن المستفيدين، من التواصل مع الأصدقاء والمستخدمين الآخرين، عبر أكثر من جهاز في نفس الوقت، وذلك عقب عمل مزامنة للتطبيق، من خلال الأجهزة التي يرغب بها، في نفس الوقت، وجدير بالذكر، أن المستخدمين الآن يتمكنون بالفعل من فتح تطبيق واتساب آب، عبر الهاتف الذكي، وكذلك عبر سطح المكتب في وقت واحد.