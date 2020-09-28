نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزيل تطبيق اعتمرنا وكيفية الحصول على تصريح أداء العمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنزيل تطبيق اعتمرنا على الهواتف من أكثر الموضوعات شيوعا في السعودية بعد إصدار الموافقة الملكية الكريمة الأحد ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠ ميلادية بالعودة التدريجية لأداء مناسك العمرة ، حيث عمت الفرحة بين المقيمين والمواطنين بالمملكة لرغبتهم في زيارة بيت الله الحرام ولاشتياقهم إلى زيارة الروضة الشريفة والصلاة في المسجد النبوي.

نقدم لكم من خلال هذا المحتوى رابط تحميل تطبيق اعتمرنا على الأيفون والأندرويد وكيفية الحصول على تصريح أداء العمرة عبر التطبيق، ونستعرض آلية التسجيل في برنامج اعتمرنا ومميزات التطبيق.

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تنزيل تطبيق اعتمرنا

يمكنكم تحميل تطبيق اعتمرنا على الأيفون والأندرويد، حيث تم إتاحة التطبيق على الأبل ستور للهواتف التي تعمل بنظام IOS ، كما يمكنكم تحميل تطبيق Eatmarna من خلال جوجل ستور لهواتف الأندرويد بعد ساعات، وسنعلن من خلال هذا المحتوى عن تفعيل التطبيق بعد إتاحته على متجر جوجل بلاي.

كيفية الحصول على تصريح العمرة

قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن آلية التسجيل في تطبيق اعتمرنا وطريقة الحصول على تصريح أداء العمرة من خلال التطبيق، ونوضح لكم فيما يلي كيفية التسجيل في برنامج اعتمرنا لحجز موعد في العمرة:

تحميل تطبيق اعتمرنا عبر IOS من خلال الدخول على رابط تطبيق eatmarna على متجر أبل ، وسيتم إتاحة اعتمرنا لمستخدمي هواتف الأندرويد . تسجيل البيانات في البرنامج. اختيار الموعد المناسب للعمرة أو لزيارة الروضة الشريفة أو للصلاة في الحرم المكي. يجب التسجيل في تطبيق توكلنا للإطمئنان على خلو المعتمرين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. الحصول على التصريح المطلوب. بعد ذلك عليك التوجه إلى أحد مراكز النقل أو أحد أماكن تجمع المعتمرين في مكة المكرمة. ينبغي عليك إظهار التصريح لأحد الموظفين المسئولين في المركز، ويجب عليك الإلتزام بالحضور في الموعد المحدد بالتصريح. يجب على المعتمر إرتداء الكمامة والإلتزام بالإجراءات الوقائية. يركب المعتمر وسيلة المواصلات من أحد مراكز نقل المعتمرين. التوجه إلى الحرم المكي. بعد انتهاء المعتمر من أداء النسك، عليه العودة إلى مركز تجمع ونقل المعتمرين.

يمكن للمعتمرين المبيت بمكة المكرمة في أحد فنادقها، ولكن يلزم حصول المعتمر على تصريح الصلاة في المسجد الحرام بالمواعيد المتاحة عبر التطبيق، كما يمكن للمتواجدين في مكة المكرمة تنزيل تطبيق اعتمرنا والتسجيل في التطبيق في حال رغبتهم للصلاة في المسجد الحرام، ويتم اختيار الموعد المناسب من خلال المواعيد المتاحة على التطبيق.