طريقة حذف برامج الايفون بشكل كامل من الجذور الطريقة الصحيحة

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عمر شويل - جدة من وقت إلى آخر ؛ يحتاج أصحاب هواتف الأيفون ومستخدمي أجهزة الأيباد والأيبود تاتش أيضًا إلى حذف البرامج الموجودة على الأجهزة خاصتهم، وخصوصًا البرامج ذات ملفات التعريف التي يُمكنها الحصول على بيانات ومعلومات المستخدم ، ولذلك ؛ سوف نُقدم لكم من خلال الفقرات التالية طريقة حذف برامج الايفون من جذورها بشكل كامل وبطريقة صحيحة.

طريقة حذف برامج الايفون من الاب ستور

الطريقة التقليدية والمعتادة لحذف البرامج من الأيفون أو أي جهاز يعمل بنظام تشغيل iOS تكون على النحو التالي:

يتم أولًا الوقوف على اسم التطبيق المراد حذفه عبر القائمة الرئيسية على شاشة الهاتف.

وباستمرار الضغط سوف يحدث اهتزاز في التطبيقات وسوف تظهر علامة الحذف X

ومن خلال الضغط عليها سوف يتم حذف البرنامج من الجهاز.

طريقة حذف التطبيقات اللي ما تنحذف من الأيفون

أما إذا لم تنجح الطريقة السابقة في حذف التطبيق ؛ فهنا يُمكن اللجوء إلى الطريقة التالية:

قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات Settings عبر شاشة الهاتف الرئيسية.

ومن خلالها قم بالبحث عن “عام” أو General.

وعند فتح هذه القائمة سوف يظهر اختيار خاص بقيود حذف التطبيقات restrictions ، وعند الضغط عليها سوف يطلب منك الجهاز إدخال الرقم السري الذي يتكون من أربعة أرقام.

وبعد ذلك سوف يظهر لك مجموعة خيارات أخرى منها “حذف التطبيقات” أو Deleting Apps قم بتفعيلها عبر سحب السهم إلى الجهة اليمنى.

وبعد ذلك قم بالخروج مرة أخرى إلى القائمة الرئيسية واضغط على التطبيق المراد حذفه حتى تظهر علامة × ثم استكمل عملية الحذف، وفي هذه المرة سوف تتمكن من حذف التطبيق بنجاح.

طريقة إزالة تطبيق له ملف تعريف بالأيفون

أما إذا كان التطبيق له ملف تعريف تم تثبيته على الجهاز؛ فهنا يُمكن أيضًا أن يتم حذف التطبيق وحذف ملف تعريف التكوين الخاص به عبر الخطوات التالية:

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قم أولًا بحذف التطبيق من خلال الطريقة الأساسية عبر الضغط مع الاستمرار لبضعة ثواني على الأيقونة ثم الضغط على علامة الحذف.

وهنا سوف يظهر رسالة تُفيد بأن حذف التطبيق سوف يؤدي إلى حذف البيانات الخاصة به، وهنا يُجب الموافقة وتأكيد عملية الحذف.

ثم التوجه إلى قائمة الإعدادات ومنها إلى قائمة عام general ، ومن خلال قائمة عام ؛ قم بالضغط على خيار ” ملفات التعريف ” ، وفي بعض الأجهزة قد يظهر هذا الخيار باسم ” ملفات التعريف وإدارة الجهاز”.

وبعد ذلك سوف يظهر لك اختيارات أخرى منها “ملف تعريف التكوين” قم بالضغط عليه ثم اختار الحذف.

وعندما يطلب الجهاز إدخال الرقم السري ؛ قم بإدخاله بشكل صحيح ثم استكمل عملية الحذف.

وبعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة؛ قم بعمل إعادة تشغيل Restart للجهاز، وبذلك يكون التطبيق قد تم حذفه بالكامل من جذوره بطريقة صحيحة من على جهاز الأيفون خاصتك.

وإذا لم يظهر لك خيار “ملفات التعريف” عبر قائمة الإعدادات؛ فهذا يُعني أن جميع التطبيقات المُثبتة لديك لا يوجد ملفات تعريف مرتبطة بها على الجهاز.

طريقة حذف برامج الايفون في خانة purchased

أما البرامج الموجودة في خانة purchased فلا يُمكن حذفها ؛ وإنما يُمكن فقط إخفائها عبر الخطوات التالية:

السحب جهة اليمين أو اليسار حسب اللغة المستخدمة على اسم البرنامج المُراد إخفائه.

وهنا سوف يظهر خيار “إخفاء” أو “Hide”، قُم بالضغط عليه.

وبذلك سوف يختفي التطبيق تمامًا من قائمة purchased خاصتك.

وعند الرغبة في استعادة التطبيق إلى هذه القائمة مرة أخرى؛ يُمكن عمل ذلك من خلال الآيتونز.

ومن الجدير بالذكر ؛ أن عملية حذف البرامج على الآيفون والآيباد من جذورها تتطلب قدر من الدقة حتى لا تتم بشكل خاطئ يؤثر سلبياً على نظام التشغيل ،، غير أن عملية حذف البرامج على نظام iOS من جذورها تعد هي الأفضل لكي لا تتبقى أي ملفات على الجهاز تؤثر على سلامة أداء النظام.