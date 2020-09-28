شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت روسى يبدأ العمل فى "سوبر ماركت" للحد من الزحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الروبوت الروسى "بروموبوت" التابع لشركة (Promobot) موظفا فى سوبر ماركت "ليدير هايبر" المملوك لمتاجر التجزئة "والمارت" فى سانتياغو، عاصمة تشيلى، وسيقدم الروبوت الروسى المشورة للعملاء باللغات الإسبانية والبرتغالية والإنجليزية، حسبما صرحت الشركة لوكالة "سبوتنيك".

يقوم الروبوت بتحليل وحفظ 120 ألف عنصر تجاري، والتى تتضمن أغذية، منتجات أطفال، كيماويات منزلية، مواد بناء وسلع أخرى، ويمكن أن يساعد المتسوقين على معرفة مدى توفر المنتج والأسعار والعروض الترويجية والعروض الخاصة.

وقام المطورون الروس بترقية مستشعرات العقبات المثبتة فى الروبوت بشكل مخصص للشركة التشيلية، وعلق أوليج كيفوكورتسيف، مدير التطوير فى شركة "بروموبوت": إن تدفق الأشخاص فى سوبر ماركت وول مارت يشبه مترو الأنفاق فى ساعة الذروة، ولجعل حركة الروبوت آمنة ومستقلة قدر الإمكان، ابتكر مهندسونا مستشعرات عقبات فريدة من نوعها - فهى أسرع وأكثر دقة وأكثر موثوقية من أى حلول فى السوق، ونأمل أنه من خلال التعاون مع وول مارت".

وأضاف: "سنكون قادرين على التوسع هذا التطور لروبوتات "برومبوت" الأخرى فى أى بلد فى العالم، إنه نجاح كبير لاختبار الاختراعات الروسية فى سلسلة البيع بالتجزئة الأكثر شهرة فى العالم".