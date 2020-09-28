نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طال انتظارها.. تطبيق واتساب يضيف ميزة جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تطبيق واتساب أحد أكثر التطبيقات استخداماً في الحياة اليومية، حيث يعد تطبيق المراسلة الفورية الأشهر على الهواتف الذكية، حيث تجاوز عدد المستخدمين له إلى أكثر من 2 مليار شخص حول العالم، وتوجد العديد من تطبيقات الهاتف الذكي التي تقدم نفس الخدمات، لكنها لم تصل إلى شهرة وانتشار WhatsApp حتى الآن، وقد انتقلت ملكية التطبيق برقم قياسي بلغ 19 مليار دولار منذ سنوات قليلة إلى عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعملت الشركة على إضافة العديد من المزايا الجديدة منذ الاستحواذ عليه.

مزايا جديدة تصل إلى تطبيق واتساب

تطلق شركة فيسبوك الكثير من المزايا المحسنة لجميع المنصات التابع لها، سواء شبكة فيسبوك أو انستجرام أو تطبيق واتساب، وذلك من أجل جذب شريحة آخرى من المستخدمين، كذلك الحفاظ على المستخدمين النشيطين للتطبيق، حيث تطلق بعض التطبيقات المنافسة مزايا جديدة وحديثة، في بعض الأحيان تعمل الفيسبوك على تقليدها في منصاتها المختلفة، حتى لا تفقد المستخدمين المنتمين إليها، ومن أبرز المزايا التي تم إضافتها في الفترات السابقة واتساب ويب التي تتيح استخدام التطبيق عبر الحاسب الآلي.

أكد تقرير حديث أن شركة الفيسبوك قد أضافت ميزة تعتبر مطلوبة بشدة من المستخدمين، وهي ميزة دعم استخدام تطبيق واتساب عبر الأجهزة المتعددة، وهذه الميزة متوافرة في عدد من التطبيقات الهواتف الذكية المنافسة مثل تطبيق تيليغرام، وتسمح لك الميزة الجديدة أن تستخدم وتفتح التطبيق في نفس الوقت على أكثر من جهاز مثل الهاتف الذكي والحاسب الآلي والتابلت، مع إجراء مزامنة من جميع المحادثات والرسائل في الوقت الفعلي لها.

أهمية ميزة دعم استخدام الأجهزة المتعددة

تعتبر الميزة في المراحل النهائية من الاختبارات، حيث تم أضافتها في الإصدارات التجريبية من تطبيق واتس آب خلال شهر أغسطس الماضي، وتسمح تلك الميزة لكل المستخدمين متابعة المحادثات عبر أي جهاز تابع له، والتبديل فيمها بينهم بصورة فورية، وقد أكد أحد المواقع الإلكترونية الأجنبية أن تلك الميزة سوف تطلق قريباً جداً للمستخدمين، وقد شارك الموقع صورة للشاشة يدعي أنها لواجهة إصدار سطح المكتب الجديدة، والتي يظهر خلالها بعض المزايا الجديدة التي قد تضاف إلى واتساب، مثل مزامنة الدردشة الأخيرة من الهاتف الذكي، وعملية مزامنة الرسائل تلك مؤمنة بأحد أفضل تقنيات التشفير المتواجدة حاليا في العالم وهي التشفير من طرف إلى طرف.