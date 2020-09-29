نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ومميزات وسعر ايفون 12 برو ماكس بالدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 12 برو ماكس ، هو هاتف ذكي يمتلك كل المواصفات والمميزات التي تجعله رائد الهواتف الذكية، التي أصدرتها شركة آبل الأمريكية، لأنه يتمتع بالدقة التي ترفع من مكانته بين جميع الهواتف، ويتمتع أيضا بالأناقة والتميز في الشكل، وهو هاتف قوي يتمتع بمواصفات كبيرة، ولدية القدرة على تشغيل جميع الشبكات الأخرى حتي شبكة الجيل الخامس، وهو الفئة الأعلى من سلسلة هواتف iPhone 12، و iPhone 12 Pro.

مواصفات هاتف ايفون 12 برو ماكس

ومن مواصفات الهاتف،أنه يحتوي على شاشة OLED، تبلغ دقتها 1242*2688، بكثافة بكسلات 442 بكسل في كل بوصة، الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 13 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية يوجد بها ثلاث كاميرات الأولى 12 ميجا بكسل، والثانية 12 ميجا بكسل، والثالثة 12 ميجا بكسل، ويتمتع أيضا بميزات التكبير الرقمي، والتكبير الصوتي، ومدعوم ببطارية بقوة 4100 مللي أمبير، ومتاح باللون الأبيض، واللون الأسود، وشاحن سريع بقوة 18 وات، ويأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار.

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مميزات الهاتف

يحتوي هاتف iPhone 12 Pro Max على مميزات عديدة وهي كالآتي :-

شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.7 بوصة تغطي معظم واجهة الهاتف، والشاشة عالية الوضوح تعمل بدقة 1242*2688 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز. الهاتف يحتوي على بطارية كبيرة قوتها 4100 مللي أمبير . الكاميرا الأمامية 12ميجا بكسل. الكاميرا الخلفية رباعية دقة ثلاثة كاميرات منها 12 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة TOF 3D. نظام تشغيل الهاتف IOS 14 . يحتوي الهاتف علي 6 جيجابايت رام، و128 جيجا بايت وحدة تخزين داخلية UFS 3.0. يحتوي علي ذاكرة داخلية 128/256/512 جيجا بايت. يحتوي على مثبت إلكتروني وتسجيل صوت ستريو. الهاتف يدعم شبكات الاتصالات المختلفة حتي الجيل الخامس 5G. هاتف ايفون 12 برو ماكس مقاوم للماء والغبار. الهاتف يحتوي علي الشحن السريع للبطارية (بقوة 18 واط). الهاتف مزود بخاصية بصمة الأصابع. الهاتف يحتوي علي الزجاج المقاوم للخدش. الهاتف مانع للضوضاء. الهاتف متاح باللون الأبيض والأسود.

عيوب هاتف ايفون 12 برو ماكس

هناك بعض العيوب التي يحتوي عليها الهاتف وهى كالآتي:-

لا يحتوي علي راديو ا ف ام.

لا يدعم الذاكرة الخارجية.

لا يحتوي علي جاك 3.5 الذي يستخدم في سماعات الأذن الخارجية.

سعر iPhone 12 Pro Max

ومن المتوقع أن يكون سعر ايفون 12 برو ماكس، في مصر والسعودية والدول العربية، بقيمة 1199 دولار وهو يزيد سعره عن هواتف ايفون 11 بمبلغ 100 دولار، وهذه الأسعار صادره عن تسريبات من شركة أبل الأمريكية.