استرجاع رسائل الـ SMS المحذوفة على هاتفك الأندرويد

خدمة الـ SMS أو الرسائل القصيرة هي أحد أقدم تكنولوجيات تبادل الرسائل التي تم ابتكاراها. اذ تم تطوير هذه التقنية منذ ظهور هواتف الـ GSM منذ سنة 1985. و بالرغم من ذلك لا تزال رسائل الـ SMS تستعمل بكثرة في حياتنا اليومية.

اذا فقدت رسائل الـ SMS من هاتفك دون قصد فمن المؤكّد أنّك تريد استرجاعها. يحدث هذا الأمر بكثرة جرّاء حذف غير معتمد لرسائل الـ SMS أو عند فشل تحديث نظام الهاتف أو عند حدوث عطب مفاجئ للنظام…

كيف تسترجع رسائلك الـ SMS التي فقدتها من هاتفك الأندرويد؟

برنامج PhoneRescue هو برنامج من تطوير شركة iMobie الذي سيمكنك من استرجاع رسائلك القصيرة المفقودة على هاتفك الأندرويد.

باستخدام هذا البرنامج ، سوف تتمكّن من استعادة الرسائل القصيرة المحذوفة على هاتفك الأندرويد حتى إذا لم تقم بعمل نسخة احتياطية لمحتويات الهاتف من قبل (Backup).

سيمكّنك هذا البرنامج من استرجاع رسائل الـ SMS المحذوفة مع خيار تسجيل هذه الرسائل على الحاسوب أو على الهاتف. ستتمكن أيظا عن طريق برنامج PhoneRescue من الاطلاع على محتوى الرسائل قبل استرجاعها أو اختيار رسائل محددة لاسترجاعها…

سيمكّنك أيظا هذا البرنامج الذي يتميز ببساطة استخدامه من استرجاع الصور و الفيديوات و الموسيقى… سنركّز في هذا الشرح على خطوات استرجاع رسائل الـ SMS المحذوفة.

خطوات استرجاع رسائل الـ SMS المحذوفة:

أولاً قم بتحميل وتنصيب برنامج PhoneRescue على حاسوبك من الموقع الرسمي للبرنامج.

قم بتشغيل برنامج PhoneRescue وقم بتوصيل هاتفك الذكي بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB.

بعد التأكّد من نجاح عملية الاتصال بين الهاتف و الحاسوب، قم بالضغط على خيار الرسائل “Messages” على واجهة البرنامج ثم اضغط على زر Next.

الآن قم بمنح الإذن لبرنامج PhoneRescue للولوج الى نظام هاتفك. ثم قم بالضغط على زر OK حتّى يبدأ البرنامج عملية البحث.

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عند انتهاء عمليّة البحث، سوف تجد كل الرسائل التي تم حذفها من هاتفك.

قم بالضغط على جميع الرسائل التي تريد استرجاعها ثم أضغط على أيقونة الهاتف اذا اردت استرجاع الرسائل على هاتفك.

أما اذا أردت استرجاع الرسائل على الحاسوب فقم بالضغط على أيقونة الحاسوب.

يعتبر هذا البرنامج هو الحل الأمثل لاسترجاع رسائل الـ SMS التي فقدتها من هاتفك الأندرويد. فعملية الاسترجاع بسيطة و لا تحتاج وجود أي نسخة احتياطية للهاتف كما أنّها لا تتطلّب صلاحيات الروت في الهاتف.