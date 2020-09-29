سعر جوال سامسونج جالاكسي F41 مواصفات خرافية وسعر مقبول

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عمر شويل - جدة سعر جوال سامسونج جالاكسي F41 احد احدث هواتف شركة Samsung galaxy العالمية، حيث تتميز شركة سامسونج جالاكسي بإنتاج أفضل الهواتف الذكية التي تضعها دائماً في المنافسة فقد أعلنت عن انتاج هاتف سامسونج جالاكسي F41، أحد أفضل الهواتف الذكية التي تتميز بقوة بطارية خرافية وجودة كاميرا عالية جدا، لذا نوضح لكم في الفقرات التالية أهم المواصفات وسعر الهاتف في الدول العربية بالإضافة إلي سعر الهاتف العالمي، وموعد نزول الهاتف في الأسواق، نقدم لكم من خلال الأسطر البسيطة التالية في كل فقرة توضيح عن مكونات الهاتف. مواصفات جوال سامسونج جالاكسي F41 نوضح لكم مخلص سريع لمواصفات هاتف سامسونج جالاكسي F41 وهي كالتالي: Advertisements النظام: أندرويد 10.

بطارية: 6000 مللي أمبير.

ذاكرة داخلية: 64 جيجا بايت.

الكاميرا الأمامية: 32 ميجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية: رباعية (64، 8، 5، 5).

الذاكرة العشوائية: 4 جيجا رام.

الشاشة: 6.5 بوصة. مواصفات البطارية والاتصال لجوال Samsung galaxy F41 تعد أحد أهم العوامل التي تجعل المقبلين على شراء الهاتف النظر إليها، لذا تجد في هاتف سامسونج جالاكسي F41 بطارية عملاقة بسعة 6000 ميللي أمبير، بالإضافة إلي إمكانية الشحن السريع المتواجد بالهاتف بقوة 25 واط.

بطارية عملاقة بسعة 6000 ميللي أمبير، بالإضافة إلي إمكانية الشحن السريع المتواجد بالهاتف بقوة 25 واط. الإتصال يدعم هاتف سامسونج جالاكسي F41 شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع،2g،3g،4g. مواصفات الكاميرا لهاتف سامسونج جالاكسي F41 الكاميرا الخلفية: تجد في الكاميرات الخلفية الكثير ممن يساعدك في تصوير أفضل، حيث يتوافر 4 كاميرات خلفية، الكاميرا الأولي تأتي بفتحة عدسة F 1/8 وبدقة 64 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرا الثانية من نوع ultra wide angle التي تهدف إلي التصوير الواسع تأتي الكاميرا بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F/2.2 مثل المتواجدة في هاتف جلاكسي S20 EF ، بينما تأتي الكاميرا الثالثة من نوع macro وتأتي بفتحة عدسة F2/4 وبدقة 5 ميجا بيكسل، فيما تجد في الكاميرا الرابعة المتخصصة في التصوير العميق Depth دقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F2/2، فيما تأتي دقة تصوير الفيديوهات للكاميرا الخلفية 1080 بيكسل وجودة FHD، معدل الالتقاط في الثانية 30 إطار.

، بينما تأتي الكاميرا الثالثة من نوع macro وتأتي بفتحة عدسة F2/4 وبدقة 5 ميجا بيكسل، فيما تجد في الكاميرا الرابعة المتخصصة في التصوير العميق Depth دقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F2/2، فيما تأتي دقة تصوير الفيديوهات للكاميرا الخلفية 1080 بيكسل وجودة FHD، معدل الالتقاط في الثانية 30 إطار. الكاميرا الأمامية: تأتي الكاميرا الأمامية بفتحة عدسة F2/2 بدقة 32 ميجا بيكسل، تدعم خاصة HDR، أما عن دقة تصوير الفيديوهات تأتي بدقة 1080 بيكسل وجودة FHD، معدل الالتقاط في الثانية 30 إطار. مواصفات الشاشة والمعالج مساحة الشاشة 6.5 بوصة، نوع الشاشة super amoled plus، بجودة FHD plus، بدقة 2400*1080 بيكسل، تحتل الشاشة 88.3 من مساحة الوجه الأمامي للشاشة.

يأتي المعالج من نوع Samsung Exynos 9 Oct 9611. مواصفات الذاكرة ذاكرة الهاتف الداخلية 64 جيجا بايت مع إمكانية إضافة ذاكرة خارجية تصل حجمها إلي 512 جيجا بايت.

الذاكرة العشوائية يتواجد بهاتف سامسونج جالاكسي F41 ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام، مثل هاتف Samsung galaxy A21S. التصميم والنظام تم تصميم جهاز سامسونج جالاكسي F41 بشكل رائع تم صناعة الواجهه من الزجاج، فيما تم تصنيع الإطار الخارجي من البولي كربونات، أبعاد الهاتف (العرض 75.5مم، الطول 162.5مم، السمك 8.1 مم)، أما عن وزن الهاتف 186 جرام، يدعم شريحتين إتصال من نوع nano SIM، حيث تجد شركة سامسونج منافسة شرسة مع شركة أوبو التي أنتجت مؤخرا عملاق الهواتف المحمولة Oppo Reno 4 pro 5G، بالإضافة إلي إنتاج هاتف بسعر رخيص يجمع بين التصميم الرائع والأداء المتميز Oppo find x2 pro. سعر جوال سامسونج جالاكسي F41 سعر هاتف سامسونج جالاكسي F41 العالمي 450 دولار أمريكى.

العالمي 450 دولار أمريكى. سعر هاتف سامسونج جالاكسي F41 في مصر 7 آلاف جنية مصري.

في مصر 7 آلاف جنية مصري. سعر هاتف سامسونج جالاكسي F41 في المملكة العربية السعودية

في المملكة العربية السعودية سعر هاتف سامسونج جالاكسي F41 في الإمارات 1650 درهم إماراتي.

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