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هناك الكثير من التطبيقات الموجودة على متجر الجوجل بلاي و هو المتجر الرسمي لهواتف نظام تشغيل الآندرويد .
من بينها تطبيقات عبارة عن العاب و اخرى توفر مجموعة من الخدمات ، و في هذه التدوينة سوف نشارك معك بعض التطبيقات التي يجب عليك و بشكل ضروري تجربتها .
و التطبيقات التي سوف نشاركها معك هي عبارة عن تطبيقات غريبة نوعا ما حيث أنها أثارت جدلا في وقت سابق بين المستخدمين نظرا للميزة أو الخاصية التي يوفرها كل تطبيق منها .
1 – تطبيق Nudify
أول تطبيق معنا هو الأغرب على الإطلاق ، هو تطبيق Nudify ، حيث أن مهمة هذا التطبيق هي تحويل صورة اي شخص حتى و ان كان يرتدي ملابس الى صورة و هو فيها يظهر عاري بدون ملابس .
التطبيق لا يقوم باظهار تفاصيل الجسم أو ما الى ذلك ، و لكن يعتمد على خدعة بسيطة و هي اضافة تشويش على الصورة بحيث يجعلها تظهر و كأن صاحبها لا يرتدي ملابس .
و من خلال الصورة المرفقة اعلاه يمكنك ان تأخذ فكرة عن عمل التطبيق و الخدعة التي يقوم بها ، و يعتبر الى غاية الوقت الحالي من اغرب التطبيقات على الاطلاق .
2 – تطبيق Ghost locator
هذا التطبيق غريب لأنه من طراز خاص ، حيث أن تطبيق Ghost locator متعلق بالبحث عن الأشباح ، إذ أنه يرصد لك حركة الأشباح حولك و يخبرك هل هم موجودين أم لا .
طبعا التطبيق تقنيا مستحيل أن يقوم بهذه الخاصية ، لكن الخدعة التي يوفرها غريبة جدا و ابعض تنطلي عليه بالفعل .
3 – تطبيق Run Pee
آخر تطبيق معنا هو Run Pee ، و رغم كونه غريب جدا إلا أنه يمكن القول أنه مفيد في نفس الوقت ، حيث أن هذا التطبيق سوف يفيدك بشكل كبير إن كنت ترتاد السينما من حين لآخر .
حيث أن تطبيق Run Pee يقوم بقياس درجة صوت الفيلم ثم يخبرك ما هو أفضل مكان يمكنك الجلوس فيه في قاعة السينما من اجل فرجة ممتعة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أغرب 3 تطبيقات لهواتف الآندرويد منها تطبيق يظهرك عاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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