كيفية ربح المال من انشاء مقدمات الفيديوهات

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من بين الطرق التي يمكنك من خلالها جني و ربح المال من الانترنت ، هي القيام بعملية بيع مقدمات الفيديو أو يطلق عليها : إنتروهات ، و هي عبارة عن فيديوهات قصيرة لا تتجاوز الـ 20 أو 30 ثانية تكون إما في مقدمة الفيديو أو في نهايتها .
في هذه التدوينة سوف نتعرف معا على كيف يمكنك القيام بإنشاءها و كيف تقوم أيضا بجني بعض المال منها و ذلك عن طريق عرضها للبيع في مواقع الخدمات المصغرة .
مبدئيا من أجل إنشاء إنترو أو إنشاء مقدمة فيديو إحترافية كل ما عليك القيام به هو الولوج إلى موقع tubearsenal .
و هو عبارة عن موقع يوفر لك الكثير من النماذج التي يمكنك العمل على تعديلها .
حيث أن كل ما يتطلبه منك الأمر هو التعديل ، بمعنى أنك تختار قالب الفيديو الي تراه مناسبا ، ثم تقوم باضافة نص او صور او تعديل الموسيقى و غيرها من باقي الأشياء الأخرى .
بعد ذلك تقوم بتحميل الفيديو ، و يمكنك بيع هذه الخدمة على موقع فايفر و هو موقع خدمات مصغرة أجنبي معروف ، إلى جانب أنه يمكنك بيع نفس الخدمة على موقع خمسات ، و هو موقع خدمات مصغرة عربي .
جميع روابط المواقع سوف تجدها في الأسفل ، و للمزيد من المواضيع عن كيفية ربح المال من خمسات اضغط هنا .
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