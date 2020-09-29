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في هه التدوينة سوف نتعرف على ميزة مهمة جدا يمكن القيام بها على التلفاز و هي جعل الهاتف يعمل كريموت كنترول أو جهاز تحكم عن بعد ، حيث يمكنك من خلاله التحكم في التلفاز بالكامل .
و هناك العديد من التطبيقات التي توفر هذه الخاصية ، لكن قبل أن تحاول تطبيق هذه الطريقة و تحميل هذه التطبيقات يجب أن يكون التلفاز الذي لديك هو تلفاز ذكي وليس تلفاز عادي .
و كي لا أطيل عليك إليك أفضل 3 تطبيقات مجانية يمكنك من خلال استعمالها التحكم في التلفاز عن بعد بواسطة هاتفك :
1 – تطبيق Amazon Fire TV Remote
أول تطبيق معنا هو تطبيق Amazon Fire TV Remote ، و الذي يتيح لك امكانية التحكم بالتلفاز الخاص بك عن بعد بطريقة سهلة و بسيطة جدا ، حيث ما عليك سوى تحميله و ربط الاتصال مع التلفاز عبر الواي فاي .
ثم بعد ذلك يمكنك التحكم في جهاز التلفاز بالكامل ، و للاشارة ما يميز التطبيق انه متوفر لمستخدمي الايفون و الاندرويد ايضا .
تحميل التطبيق للآندرويد – الآيفون
2 – تطبيق Peel Universal Smart TV Remote Control
التطبيق الثاني الذي معنا يدعى Peel Universal Smart TV Remote Control ، و ميزته أنه الى جانب امكاينة التحكم في التلفاز عن بعد ، فهو يتيح لك التحكم في مختلف الاجهزة الاخرى مثل تلفاز ابل و الدي في دي ، و يمكنك تحميله ايضا على الايفون و الاندرويد .
تحميل التطبيق للآندرويد – الآيفون
3 – تطبيق Android TV Remote Control
رغم ان تطبيق Android TV Remote Control موجه بالاساس لمستخدمي هواتف نظام تشغيل الاندرويد ، الا انه متوفر ايضا لمستخدمي هواتف ايفون .
حيث يتيح لك امكانية التحكم في جهاز التلفاز عن بعد بطريقة سهلة و ذلك عبر الاتصال مع التلفاز و اصدار جميع الاوامر .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحكم في التلفاز عن بعد بواسطة الهاتف مع أفضل 3 تطبيقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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