التحكم في التلفاز عن بعد بواسطة الهاتف مع أفضل 3 تطبيقات

في هه التدوينة سوف نتعرف على ميزة مهمة جدا يمكن القيام بها على التلفاز و هي جعل الهاتف يعمل كريموت كنترول أو جهاز تحكم عن بعد ، حيث يمكنك من خلاله التحكم في التلفاز بالكامل .

و هناك العديد من التطبيقات التي توفر هذه الخاصية ، لكن قبل أن تحاول تطبيق هذه الطريقة و تحميل هذه التطبيقات يجب أن يكون التلفاز الذي لديك هو تلفاز ذكي وليس تلفاز عادي .

و كي لا أطيل عليك إليك أفضل 3 تطبيقات مجانية يمكنك من خلال استعمالها التحكم في التلفاز عن بعد بواسطة هاتفك :

1 – تطبيق Amazon Fire TV Remote

أول تطبيق معنا هو تطبيق Amazon Fire TV Remote ، و الذي يتيح لك امكانية التحكم بالتلفاز الخاص بك عن بعد بطريقة سهلة و بسيطة جدا ، حيث ما عليك سوى تحميله و ربط الاتصال مع التلفاز عبر الواي فاي .

ثم بعد ذلك يمكنك التحكم في جهاز التلفاز بالكامل ، و للاشارة ما يميز التطبيق انه متوفر لمستخدمي الايفون و الاندرويد ايضا .

تحميل التطبيق للآندرويد – الآيفون

2 – تطبيق Peel Universal Smart TV Remote Control

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التطبيق الثاني الذي معنا يدعى Peel Universal Smart TV Remote Control ، و ميزته أنه الى جانب امكاينة التحكم في التلفاز عن بعد ، فهو يتيح لك التحكم في مختلف الاجهزة الاخرى مثل تلفاز ابل و الدي في دي ، و يمكنك تحميله ايضا على الايفون و الاندرويد .

تحميل التطبيق للآندرويد – الآيفون

3 – تطبيق Android TV Remote Control

رغم ان تطبيق Android TV Remote Control موجه بالاساس لمستخدمي هواتف نظام تشغيل الاندرويد ، الا انه متوفر ايضا لمستخدمي هواتف ايفون .

حيث يتيح لك امكانية التحكم في جهاز التلفاز عن بعد بطريقة سهلة و ذلك عبر الاتصال مع التلفاز و اصدار جميع الاوامر .

تحميل التطبيق للاندرويد – الايفون