نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ومميزات وسعر جوال ايفون 11 في مصر والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 11 ، هو احد هواتف شركة آبل الأمريكية الذي يحتوي على الكثير من المزايا، ويعتبر الهاتف الأسرع والأحدث والمميز بين هواتف آبل الأمريكية، وتشمل هذه السلسلة من الهواتف، iPhone 11 Pro، و iPhone 11 Pro Max، وهذه الهواتف الأذكى في عائلة ايفون الجديدة، ويحتوي الهاتف علي مميزات ومواصفات تجعل مكانته بين الهواتف عالية لأنه المدلل بين هواتف آبل الأمريكية، وسوف نتعرف علي عيوب ومميزات ومواصفات وسعر هاتف iPhone 11 في هذا المقال.

مواصفات هاتف ايفون 11

الموبايل يحتوي على مواصفات كبيرة لا توجد في الكثير من الهواتف الذكية وهى كما يلي:-

يحتوي الهاتف علي شريحتين اتصال من نوع Nano Sim والشريحة الثانية من نوع eSIM. يحتوي الهاتف علي أبعاد 8.3*75.7*150.9 ملم. يدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3Gوالجيل الرابع4G. اطار الهاتف مصنوع من معدن الألمنيوم. الشاشة نوتش من نوع Super Retina XDR OLED، مساحتها 6.1 إنش، بدقة 1242*2688 بكسل، بكثافة بكسلات 458 بكسل، ونسبة الشاشة 19.5:9. يحتوي هاتف iPhone 11، على ثلاثة إصدارات من الذاكرة ، الإصدار الأول يحتوي على ذاكرة صلبة بسعة 64 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجابايت، والإصدار الثاني فيأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت، والإصدار الثالث يحتوي ذاكرة صلبة بسعة 256 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت. هاتف ايفون 11 يحتوي على معالج من نوع A13 Bionic، وهو احسن معالج متاح حالياً. الكاميرا الأمامية مزدوجة، دقة الأولى 12 ميجا بكسل، والثانية من نوع TOF 3D. الكاميرا الخلفية ثنائية، دقة الأولى 12 ميجا بكسل، والثانية 12 ميجا بكسل. يأتي الهاتف بألوان مختلفة الأحمر، والأصفر، والأبيض، والأسود، والأرجواني. تعمل بطارية الموبايل بقدرة 3110 مللي أمبير.

مميزات الهاتف

يحتوي موبايل ايفون 11 على مزايا كثيرة وهى كما يلي:-

يحتوي على مساحة تخزينية كبيرة.

يحتوي الهاتف علي شاشة مشبعة بالألوان ومقاومة للصدمات والخدوش.

الهاتف مقاوم للغبار والماء .

يحتوي هاتف iPhone 11 علي معالج قوي وهو أحدث إصدارات شركة آبل.

علي معالج قوي وهو أحدث إصدارات شركة آبل. الهاتف يحتوي على كاميرات ذات دقة عالية تصل إلي 12 ميجا بكسل.

تدعم الكاميرات الخلفية التصوير بجودة 4K.

يحتوي الهاتف علي المساعد الذكي Siri، الذي يقوم بتلقي الأوامر الصوتية من المستخدم ويقوم بتنفيذها.

البطارية كبيرة وتدعم الشحن اللاسلكي، والشحن السريع، والشحن العكسي.

عيوب هاتف iphone 11

هناك بعض العيوب التي لا تؤثر على جودة الهاتف وهى كالتالي:-

لا يحتوي الهاتف علي منفذ لتركيب كارت ميموري. لا يحتوي علي منفذ لسماعات الأذن. لا يحتوي الهاتف علي الشاحن السريع حيث يباع بشكل منفصل.

سعر ايفون 11 في الدول العربية