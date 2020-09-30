هواوي: رائد جديد في شبكة الجامعات في عصر الواي فاي 6

بقلم شين كزياوشوان، المدير الفني لقسم مبيعات حلول الشبكة، مجموعة هواوي شمال أفريقيا.

مع ظهور الإنترنيت والحوسبة السحابية، أصبح بناء شبكات المحمول ذات النطاق الترددي العالي وزمن الانتقال المنخفض والارتباط بالشبكة في كل مكان أولوية. أصبحت شبكة الواي فاي 6 ضرورية للاتصال بالشبكة بسبب مزاياها التقنية.

في الواقع، تتجاوز شبكة واي فاي 6 شبكة واي فاي 5 من خلال تقديم العديد من التقنيات مثل المدخلات المتعددة لمستخدمين متعددين، والمخرجات المتعددة (MU-MIMO) (قبليا وبعديا)، والوصول المتعدد حسب توزيع التردد المتعامد (OFDMA) وتحديد سعة التربيع في 1024 حالة (1024-QAM). من خلال مضاعفة سرعة وصول المستخدمين وعرض النطاق الترددي للخدمة أربع مرات، تتيح واي فاي 6 للمستخدمين الاتصال في وقت واحد في سيناريوهات واي فاي عالية الكثافة وتضمن تجربة مستخدم جيدة للتطبيقات التي تتطلب نطاقًا تردديًا عاليًا وزمن انتقال منخفض. ويجب أن نضيف أن ظهور تقنيات جديدة قد أدى إلى تحسن كبير في أداء شبكة واي فاي، مما يضمن أن تكون هذه الشبكة هي نمط الدخول المفضل للإنتاج والخدمات الرقمية في الجامعات.

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وفي الوقت نفسه، تعمل تقنيات الحوسبة السحابية على تغيير طريقة استعمال المستخدمين للتطبيقات على شبكات الجامعات بوتيرة متسارعة. وستنتقل العديد من التطبيقات، من المكاتب إلى خطوط الإنتاج، من الاشتغال في الموقع إلى السحابة، مما يؤثر بشكل ملحوظ على نموذج حركة بيانات الشبكات الجامعية. وستزيد متطلبات النطاق الترددي لمستخدم واحد إلى 50 ميجابت في الثانية.

لقد حان وقت إعادة التفكير في طريقة بناء شبكة جامعية جديدة، بما يضمن تجربة خدمة متميزة. وينبغي أن تسمح هذه الشبكة الجديدة بدخول وانتقال سريع لأجهزة المستخدمين، وبتوفير أدوات استغلال وصيانة نجيعة للموظفين المكلفين بالمعلوميات لضمان تجربة آنية للمستخدم وتوفير هندسة مفتوحة لتطور مستقبل الشبكة.

أطلق هواوي مؤخّرا محولات من الجيل الجديد، وهي ملائمة لشبكات الحرم الجامعي المقبلة. وتضمن هذه الإضافات ارتباط عدد كبير من الأجهزة والدخول الفائق السرعة للخدمات الضرورية في عصر واي فاي 6، وتشكل حجر الزاوية في بناء شبكة المستقبل المركزة على تجربة الخدمة. ترث محولات سلسلة كلاوند إنجاين بنية الأجهزة الموزعة لضمان الموثوقية العالية والتطور السلس في المستقبل. هواوي هي المورد الأول في القطاع الذي يقدم ويطلق ميزات وحلول التقارب السلكية واللاسلكية، والمستخدمة على نطاق واسع في الشبكات المتوسطة والكبيرة في الجامعات والحكومات والشركات والملاعب ومؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي المشهورة عالميًا.

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