  تصميم”واتسآب” الجديد يمكنه إنقاذ هاتفك من فخ ”الإبطاء” 

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" طرحت تصميما جديدا كليا، يمكنه أن ينقذ هواتف المستخدم من فخ الإبطاء.

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرا يشير فيه إلى تصميم "واتسآب" الجديد، والذي يقدم طريقة جديدة لاستخدام قسم التخزين في التطبيق.

ورغم أن التحديث الجديد لا يزال تجريبيا لعدد محدود من المستخدمين عبر نسخة "بيتا" على نظام تشغيل "أندرويد"، إلا أنه متوقع أن يتم دعمه لكل مستخدمي "واتسآب" في الفترة المقبلة.

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ويعيد تطبيق "واتسآب" تصميم قسم استخدام التخزين بالكامل، وقسمه إلى ثلاثة أجزاء.

يحتوي القسم الأول على شريط تخزين حديث لفهم جزء المساحة، التي تشغلها ملفات الوسائط الخاصة بك، بينما يساعد القسم الثاني على مراجعة جميع الملفات المشتركة لحذف الوسائط غير الضرورية، بحيث يمكن للمستخدمين تحرير مساحة على هواتفهم.

أما القسم الثالث، من ناحية أخرى، يتكون من محادثاتك، حيث يحصل المستخدمون أيضًا على خيار للبحث عن محادثة معينة في القسم الأخير.