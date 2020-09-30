 أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021 



طرحت شركة هيونداي سيارتها الجديدةi30N موديل 2021، وقامت بتنفيذ تحديث منتصف العمر لواحدة من أفضل السيارات أداءً في الذاكرة الحديثة.

ويبدو المظهر الخارجي للسيارة هيوندايi30N موديل 2021 مختلفًا تماما، حيث تغيرت إشارات ضوء LED الجديدة وأنابيب العادم الأكبر، وهي التغييرات الأكثر وضوحا.

ولا يزال هناك نوعان من المحركات 2.0 لتر توربو أربعة متوفرة ؛ 247 حصانًا كمعيار، أو 276 حصانًا لإصدار الأداء، وهو ما يمثل ارتفاعًا بمقدار 5 حصان، وسيتم تقديم i30N الأقوى فقط في بريطانيا.

وأضافت هيونداى خيارات متعددة للعميل من علب التروس الأوتوماتيكية ذات القابض المزدوج أو ذات الثماني سرعات اليدوية من ست سرعات.

ولا يزال الأول يحصل على مطابقة سرعة الدوران كمعيار قياسي (يتم إيقاف تشغيل مطابقة السرعة بسهولة)، بينما يقدم الأخير ثلاث وظائف مختلفة: N Grin Shift وN Power Shift وN Track Sense Shift.

ويصل سعر السيارة هيونداي i30N موديل 2021 إلى 21580 دولارا، أى ما يعادل 340,072.75 جنيه مصري.