بي إم دبليو تقدم النسختين M3 سيدان وM4 كوبيه

كشفت شركة بي إم دبليو النقاب عن نسخ M من الفئتين الثالثة والرابعة والمقرر طرحها بالأسواق في مارس 2021 بسعر يبدأ من 82 ألف يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن نسخ M تتميز من خلال شبكة المبرد الكبيرة وفتحات التهوية على غطاء حيز المحرك، والعضلات المفتولة على جوانب السيارة، والاسبويلر على المؤخرة.

وتعتمد نسخ M على سواعد محرك سعة 3 لتر سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم بقوة 353 كيلووات/480 حصان أو بقوة 357 كيلووات/510 حصان في الإصدار Competition.

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وبفضل عزم الدوران الأقصى 650 نيوتن متر تتسارع نسخ M من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9ر3 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 250 كلم/س أو 290 كلم/س بشكل اختياري.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 2ر10 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 234 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

ويتسع برنامج الدفع بنسخ ناقل الحركة اليدوي والأوتوماتيكي ونسخ الدفع الرباعي.