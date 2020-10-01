كيف تقوم بتحميل فيديو أو playlist أو قناة كاملة من يوتيوب

تمكّنك العديد من البرامج و الاضافات و المواقع من تحميل الفيديوات من موقع يوتيوب.

و لكن تحميل playlist أو محتوى قناة كاملة، هذا ما يختص به برنامج K4 Video Downloader و هو برنامج شرحنا اليوم.

يمكنك هذا البرنامج ليس فقط بتحميل الفيديوات بجودة عالية ( 720p, 1080p, 4k, 8k) و بصيغ مختلفة ( MP4, M4A, MP3, FLV..) و من عدّة مواقع مثل يوتيوب و فايسبوك و فيميو… و لكن ميزة هذا البرنامج أنه يمكنك من تحميل محتوى قناة كاملة أو playlist من اختيارك على موقع يوتيوب.

4K Video Downloader هو برنامج تحميل مجّاني متوافق مع جميع أنظمة تشغيل الحواسيب مثل الويندوز و اللينكيس و الماك. و يتميز هذا البرنامج بسرعة تحميل فائقة ستلاحظها عندما تجرّب البرنامج.

كيف تقوم بتحميل فيديو من موقع يوتيوب؟

أولاً توجّه للموقع الرسمي للبرنامج من هذا الرابط لتحميل البرنامج.

الان كل ما عليك فعله هو نسخ رابط الـفيديو الذي تريد تحميله. ثم قم بنسخ رابط الفيديو في برنامج 4K Video Downloader. بعد ذلك سوف يطلب منك البرنامج اختيار الصيغة التي تريد ان تحمل بها الفيديو (يمكنك اختيار صيغة الـ MP3 اذا أردت تحميل أغنية من يوتيوب…) . كما سيطلب منك المسار الذي تريد أن تحفظ فيه الفيديو.

كل ما عليك الان هو الظغط على زر Download و انتظار أن ينتهي التحميل.

كيف تقوم بتحميل playlist كاملة من موقع يوتيوب؟

أولاً توجّه للموقع الرسمي للبرنامج من هذا الرابط لتحميل البرنامج.

الان كل ما عليك فعله هو نسخ رابط الـ playlist التي تريد تحميلها. قم بلسق رابط الـ playlist في برنامج. سوف يبدأ البرنامج بتحليل محتواها. بعد ذلك سوف يطلب منك البرنامج اختيار الصيغة التي تريد ان تحمل بها الفيديوات. كما سيطلب منك المسار الذي تريد أن تحفظ فيه فيديوات الـ playlist.

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كل ما عليك الان هو الظغط على زر Download Playlist. سوف يقوم البرنامج بتحليل محتوى الـ playlist.

كل ما عليك بعد ذلك هو الظغط على زر Download.

كيف تقوم بتحميل قناة كاملة من يوتيوب؟

أولا قم بنسخ رابط القناة التي تريد أن تحمل كل الفيديوات التي تم نشرها.

ثم توجّه للبرنامج و قم بلسق هذا الرابط على برنامج 4K Video Downloader. ستنبثق نافذة تحتوي الفيديوات الـ5 الأخيرة التي تم نشرها على القناة. يمكنك حينها اختيار الفيديوات التي تريد تحميلها اذا أردت اختيار بعضها أو ترك جميع الفيديوات. سوف يطلب منك البرنامج أيضًا اختيار جودة و مسار التحميل. ( يبدو أنّه تم تغيير طريقة عمل البرنامج مقارنة بالمرّة الأخيرة الذي استعملته لتحميل قناة كاملة: تمكّنك النسخة المجانية من تحميل الفيديوات الـ 5 الأخيرة على القناة. ستمكّنك النسخة المدفوعة فقط من تحميل جميع الفيديوات..)

كل ما عليك الان هو الظغط على زر Download و انتظار أن ينتهي التحميل.