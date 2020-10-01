نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أمازون السعودية للهواتف الذكية وملحقاتها هذا الأسبوع لا تفوتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أمازون السعودية للهواتف ، انطلقت أمازون السعودية الخاصة بالتجارة الإلكترونية، لتغطي كافة العملاء داخل المملكة العربية السعودية، حيث تضم ملايين المنتجات والأدوات وكل ما يحتاجه العملاء، شاملة كل ما هو معروض عبر متجر أمازون، في الولايات المتحدة الأمريكية.

عروض أمازون السعودية للهواتف

لاشك أن الاهتمام البالغ من جانبنا جميعًا، في الوقت الحالي بالتكنولوجيا وأدواتها، من هواتف ذكية وملحقاتها وخلافه، يجعل أغلب المتاجر تتنافس في دعم تلك المنتجات، بالكثير من العروض الموفرة لعملائها، خاصة ونحن في فترة انطلاق، الكثير من الهواتف الذكية حاليًا، على اختلاف الشركات المنتجة لها مثل؛ هاتف Oppo Reno 4، و هاتف Galaxy S20 FE، و هاتف Realme C17، ولهذا السبب نعرض أبرز عروض أمازون السعودية للهواتف.

عروض أمازون السعودية لهاتف Samsung Galaxy note+

من أهم العروض المتاحة في أمازون السعودية، على الهواتف الذكية، خاصة من شركة جالاكسي Galaxy، وهو هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10 بلس، من نوع 256 جيجا بايت؛ والذي يتميز بأنه أحد أقوى أجهزة جالاكسي، ويتوفر في أمازون السعودية، بخصم يصل إلى حد 1.300 ريال سعودي، ويبلغ السعر الجديد 2.999 ريال سعودي، وذلك بخصم في حجدود 32% وهو خصم مرتفع نوعًا ما، ولا تنس أن تلك النسخة تحتوي على 12 جيجا بايت للرام، وبه ثلاث كاميرات تمنح قدرة متميزة على التصوير.

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هذا بالإضافة إلى الخصم، على هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت، من النوع سعة 128 جيجابايت، وذلك بسعر منافس حيث يبلغ الخصم 22%، من سعر الهاتف الذي يصل بعد الخصم، إلى 1.699 ريال سعودي فقط.

خصومات أمازون السعودية لهاتف ون بلس OnePlus 7T

تستكمل أمازون السعودية، عروضها على الهواتف الذكية، ومنها هاتف ون بلس OnePlus 7 Ti، سعة 256 جيجابايت والذي يقدم سرعة عالية في التحديث تصل إلى 90 هرتز، ما جعله يتربع على قائمة الهواتف الذكية الكفء، وللهافت ثلاث كاميرات منها كاميرا أمامية، تساعد على التصوير السيلفي بجودة عالية، وله سعة تخزين مرتفعة، ويصل الخصم على الهاتف 14%، حيث يأتي الهاتف بسعر 2.399 ريال سعودي بعد الخصم.

خصم أمازون السعودية على شاحن CHOETECH

يقدم موقع أمازون، أهم عروضه على الشواحن السريعة للهواتف الذكية، ومن أهم العروض الحالية هو العرض التنافسي، لشاحن CHOETECH أحد أهم وةأشهر، الشواحن السريعة بتقنية Qi 7.5، وهو الشاحن الذي يتوافق مع أجهزة الآيفون وسامسونج جالاكسي كذلك، ويبلغ سعر الشاحن في العرض، 64 ريال سعودي ، بعد خصن يصل إلى 15%.

خصم أمازون على سماعة سوني اللاسلكية WI-C310

تتواصل عروض أمازون السعودية، وتصل إلى خصم 52% على سعر سماعة سوني اللاسلكية WI-C310، وهي واحدة من أشهر الملحقات اللاسلكية الأصلية، من إنتاج شركة سوني الشهيرة، ولها جودة يعلمها العملاء من المستخدمين لهذا النوع من السماعات، خفيفة الوزن وذات السعر المميز، حيث يبلغ سعرها في العرض 80 ريال سعودي، بالإضافة إلى 20 ريال فقط قيمة شحن المنتج.