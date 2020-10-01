نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Pixel 5 وأهم مميزاته وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة Pixel 5 بعد شهور من الانتظار والتسريبات أخيرًا أعلنت جوجل عن إطلاق هاتفها الرائد الجديد Pixel 5 لكنه في الواقع ليس رائدًا بالمعنى التقليدي لأنه لا يعتبر من أقوى الأجهزة في فئته مع سعر يبدأ ب 699 دولار.

كما أنه ليس الهاتف الوحيد الذي أعلنت جوجل عن إطلاقه فقد أعلنت أيضًا عن هاتف Pixel 4a 5G بسعر يبدأ من 499 دولار، وهو مشابه لهاتف بيكسل 5 في الأداء لكنه يفتقر لبعض الميزات الفاخرة في هاتف pixel 5 مع سعر أقل، ويمكن الأن طلب الهاتف من متجر جوجل مع شحنة خلال شهر أكتوبر.

مواصفات هاتف Pixel 5

شاشة OLED عالية الدقة مقاس 6 بوصة (2340×1080; 90Hz).

تبلغ السعة التخزينية للهاتف 128 جيجابايت.

ألوان الهاتف : يتوافر بلونين فقط: أسود Just Black و رمادي Sorta Sage.

الكاميرات : يتميز هاتف Pixel 5 بنظام كاميرا ثنائي العدسة، دقة العدسة الأساسية 12.2 ميجابكسل، وكاميرا جديدة فائقة السرعة بدقة 16 ميجابكسل لتحل محل العدسة المقربة بالهاتف.

هيكل الهاتف: مصنوع من الألمونيوم المعاد تدويره.

سعة البطارية : 4000 مللي أمبير.

الشحن : تتوفر في الهاتف تقنية USB PD للشحن السلكي بقدرة 18 واط ، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقدرة 10 واط.

مميزات هاتف PIXEL 5

سيتم بيع الهاتف بدون قفل بحيث يمكنك نقله لأي شبكة اتصالات من اختيارك، أو يمكن استخدام خدمات Verizon و Google Fi .

تصميم الهاتف بسيط بشكل ملحوظ.

الحواف التي تحيط بالشاشة وفتحة الكاميرا الأمامية صغيرة.

تتميز كل من ألوان Just Black و Sorta Sage ببريق مرقط قليلاً

مستشعر بصمة الإصبع مثبت في الخلف في وحدة مربعة تحتوي على الكاميرات.

من النادر رؤية الهواتف ذات الهيكل المعدني في الوقت الحاضر ، لأن المعدن عادة ما يعيق الشحن اللاسلكي، مما يجبر الشركات المصنعة على اختيار الزجاج أو البلاستيك بدلاً من ذلك ، لذلك من الرائع أن تجد جوجل طريقة لجعل الشحن اللاسلكي للهاتف ناجح على الرغم من غلاف الهاتف الألمنيوم.

بالرغم من عدم وجود عدسة مقربة بكاميرا الهاتف ، مازالت جوجل تحتفظ في كاميرا الهاتف بخاصية Super Res Zoom والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتكبير الصورة دون أن تفقد أيًا من التفاصيل، لذلك لن تشعر بأي فارق مع غياب عدسة الزوم.

أضافت جوجل للهاتف برامج جديدة لضبط الإضاءة مثل Google Night Sight إلى نظام البورتريه وأضافت ميزة Portrait Light الجديدة التي تتيح لك ضبط الضوء الذي يلمع على وجهك ، حتى بعد التقاط الصورة، لذلك يمكنك حتى تعديل صورك التي التقطتها منذ عدة سنوات.

عيوب هاتف PIXEL 5