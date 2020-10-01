نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحقيقة الكاملة.. قدرة واتساب على كشف الرسائل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسأل الكثير من الأشخاص عن مدى قدرة التطبيقات الذكية للتواصل الاجتماعي على كشف المحادثات الخاصة، ويأتي على رأس تلك التطبيقات واتساب للمحادثات الفورية، والذي تجاوز عدد المستخدمين النشيطين له 2 مليار شخص عالمياً، ليصبح التطبيق الأكثر استخداماً وشهرة على الهواتف الذكية بمختلف ماركاتها، سواء كانت تعمل بأنظمة أندرويد مثل هواتف سامسونج وأوبو وسوني أو تعمل بنظام IOS لهواتف شركة أبل Iphone وغيرها من الشركات والأنظمة.

أسباب إثارة أزمة رسائل واتساب

تعرض أحد أشهر الممثلين في دولة الهند لحادث وفاة، ونتج عن ذلك قيام الشرطة بالتحقيقات للوصول إلى الأسباب الحقيقية، لكن تم تسريب عدد من المحادثات الخاصة بهذا الممثل عبر تطبيق WhatsApp الشهير، وهو ما دفع الكثير من الناس للتساؤل عن مدى قدرة التطبيق الشهير على كشف محادثات المستخدمين والاحتفاظ بها.

لكن إدارة شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتس آب تصرح بصورة مستمرة أن جميع المحادثات مشفرة ومؤمنة بصورة كاملة، حيث يستخدم تطبيق واتساب للموبايل أو واتساب ويب تقنية التشفير الشهيرة من النهاية إلى النهاية، وهي التقنية الحديثة التي تقوم بتشفير المحادثة ولا يطلع عليها أي شخص سوى المرسل والمستقبل، وتؤكد إدارة واتساب أنها ذات نفسها لا يمكن أن تتطلع على تلك المحادثات.

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يثار الكثير من الكلام عن قدرة تطبيق WhatsApp بتخزين الرسائل، تؤكد منصة واتساب أن معايير الخدمة لديها لا تخزن أي رسائل بمجرد أن تم تسليمها للمستقبل، أو في حالة قيام أحد الطرفيين بحذف هذه المحادثة، أما الرسائل التي لم تصل إلى المستقبل فإنها تبقى في خوادم الشركة لمدة 30 بعدها يتم الحذف.

طرق الإطلاع على محادثات واتساب

تؤكد شركة فيسبوك أنه من جانبها لا يمكن الإطلاع على محادثات التطبيق، والحالة الوحيدة لحدوث ذلك الأمر هو اختراق هواتف المستخدمين ذات أنفسهم، لذا تقدم الشركة نصائح عدة بضرورة أخذ الحذر وعدم منح أي تطبيق مشكوك في أمره صلاحيات الوصول إلى محتوى واتساب الذي تم تخزينه على ذاكرة الهاتف الخاص بك.

لكن على جانب آخر يؤكد الخبراء قدرة بعض الوكالات الاستخباراتية على اختراق محادثات الواتساب، حيث يتم القيام بتلك العملية عبر أخذ هاتف الضحية وإنشار نسخة باك أب منه على جهاز آخر، ثم يتم عمل صورة معكوسة للهاتف الذكي، تمكنهم بعد ذلك من نقل جميع سجلات المكالمات والوسائط بما فيها محادثات الواتساب والإطلاع عليها.

خطأ آخر يقع فيه مستخدمي تطبيق WhatsApp قد يسمح باختراق محادثاتهم الخاصة، حيث يقوم أغلب المستخدمين بإنشاء نسخ Back Up من محتوى المحادثات على أحد تطبيقات التخزين السحابي مثل Google Drive Or ICloud وغيرها، وهذه النسخ الاحتياطية تحتوي على بيانات كثيرة حتى التي قام المستخدم بحذفها، وفي حالة اختراق خدمات التخزين السحابي تلك فتصبح محادثات متاحة للجميع.