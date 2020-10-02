لا تسافر أبدا قبل أن تقوم بعمل هذه الأشياء على هاتفك

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اثناء تجهيزك لحقيبة السفر فإنه يجب عليك ايضا أن تقوم بتجهيز هاتفك الذكي كي تقوم بحماية نفسك من اي مشاكل او اختراقات او سرقة محتمل أن تتعرض لها ، لذلك في هذه التدوينة سوف نشارك معك 4 اشياء يجب عليك فعلها قبل السفر في هاتفك كي تضمن الأمن و الأمان لنفسك .
1 – إضافة رمز لفتح قفل الشاشة
لا أحد يعلم اين يمكن أن تنسى هاتفك و اغلب الاشخاص كي يستعملو هاتفهم بشكل سريع لا يقومون باضافة الرمز او النمط او تفعيل خيار البصمة في قفل الهاتف و هذا أمر سيء للغاية ، حيث يجب أن تقوم دائما بتفعيل كود القفل ، و ان كنت تتوفر على واتساب ايضا يجب أن تقوم بتفعيل خاصية البصمة لحمايته .
2 – تفعيل خاصية Find My Device
و هي خاصية توفرها شركة جوجل تتيح لك إمكانية معرفة مكان هاتفك الذكي بحيث تجعلك تقوم بالتعرف عليه اين هو في حالة ضياعه و يمكنك تفعيل الخاصية عبر هذا الرابط .
3 – تبيث تطبيق مضاد الفيروسات
و هناك الكثير من التطبيقات المضادة للفيروسات و التي تعمل على فحص كل شيء بما في ذلك شبكات الواي فاي العامة التي تقوم بالاتصال بالواي فاي عن طريقها و هذا أمر في غاية الاهمية لأنك لا تعرف ابدا هل الشبكات التي سوف تتصل بها امنة أم لا .
هذه أهم 3 اشياء يجب عليك القيام بها قبل تجهيزك للسفر لمضان حماية نفسك دائما اثناء استعمالك لهاتفك .
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