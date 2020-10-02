لا تسافر أبدا قبل أن تقوم بعمل هذه الأشياء على هاتفك

اثناء تجهيزك لحقيبة السفر فإنه يجب عليك ايضا أن تقوم بتجهيز هاتفك الذكي كي تقوم بحماية نفسك من اي مشاكل او اختراقات او سرقة محتمل أن تتعرض لها ، لذلك في هذه التدوينة سوف نشارك معك 4 اشياء يجب عليك فعلها قبل السفر في هاتفك كي تضمن الأمن و الأمان لنفسك .

1 – إضافة رمز لفتح قفل الشاشة

لا أحد يعلم اين يمكن أن تنسى هاتفك و اغلب الاشخاص كي يستعملو هاتفهم بشكل سريع لا يقومون باضافة الرمز او النمط او تفعيل خيار البصمة في قفل الهاتف و هذا أمر سيء للغاية ، حيث يجب أن تقوم دائما بتفعيل كود القفل ، و ان كنت تتوفر على واتساب ايضا يجب أن تقوم بتفعيل خاصية البصمة لحمايته .

2 – تفعيل خاصية Find My Device

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و هي خاصية توفرها شركة جوجل تتيح لك إمكانية معرفة مكان هاتفك الذكي بحيث تجعلك تقوم بالتعرف عليه اين هو في حالة ضياعه و يمكنك تفعيل الخاصية عبر هذا الرابط .

3 – تبيث تطبيق مضاد الفيروسات

و هناك الكثير من التطبيقات المضادة للفيروسات و التي تعمل على فحص كل شيء بما في ذلك شبكات الواي فاي العامة التي تقوم بالاتصال بالواي فاي عن طريقها و هذا أمر في غاية الاهمية لأنك لا تعرف ابدا هل الشبكات التي سوف تتصل بها امنة أم لا .

هذه أهم 3 اشياء يجب عليك القيام بها قبل تجهيزك للسفر لمضان حماية نفسك دائما اثناء استعمالك لهاتفك .