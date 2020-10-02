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عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة toyor al janah الجديد 2020 لمتابعة أفضل أغاني و برامج الأطفال، مازالت عمليات البحث تتواصل وتستمر حول البحث عن تردد قناة طيور الجنة الفضائية عبر الأقمار الصناعية العرب والنايل سات، وقد سيطرت قناة طيور الجنة على عقول الكثير من الأطفال، وقد فرصت القناة سيطرتها خلال القليل من السنوات التى عرضت من خلالها الكثير والكثير من المواهب الغنائية للأطفال، والمحتوى المتميز الذي تعرضه القناة على شاشتها.

نبذة عن قناة طيور الجنة 2020

هي قناة بدأت بثها وانطلقت للجمهور عبر القمر الصناعي نايل سات فى عام 2008، وهي قناة فضائية تقدم محتوى مخصص للأطفال حيث تقدم مجموعة من أغاني الأطفال وبرامج الأطفال، وهى قناة تخاطب الأطفال بشكل أساسي من خلال محتوى يقدمه أطفال مثلهم وأغانيهم بلعبهم وبرائتهم وابتسامتهم واهتماماتهم، لتصبح القناة الأولي في الوطن العربي من حيث المتابعة والجمهور.

برامج قناة طيور الجنة 2020

تعرض قناة طيور الجنة محتوى غنائي فني للكبار والصغار أيضا، ويستمتع بمتابعتها العديد والعديد من الأشخاص الكبار والصغار أيضا، وتحاول قناة طيور الجنة بشكل دائم تقديم أفضل ما لديها من جودة في الصوت ودقة ووضوح في الصورة، كما تعرض القناة العديد من البرامج التعليمية والاجتماعية الهادفة للأطفال منها:

بيت الحج.

ست البيت الصغيرة.

أغاني دينية.

قران كريم

حديث شريف.

استقبل إشارة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

لذلك أعلنت إدارة قناة طيور الجنة عن توقف إشارة بث القناة القديم على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات تبث أشارتها عبر القمر الصناعي عرب سات من أجل صورة وجودة أفضل تليق بالقناة ومتابعيها، تابع تردد قناة طيور الجنة 2020: