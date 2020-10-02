نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعادة ضبط تردد قناة لنا السورية LANA TV الجديد 2020 على نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة لنا السورية LANA TV فقد تزايد البحث مؤخرا في محرك البحث جوجل وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت إدارة القناة لنا السورية عن التوقف وأنها تنوي إعادة بث أشارتها على تردد جديد من أجل الحصول على صورة وبث وإشارة أفضل للقناة، ومن الجدير بالذكر أن القناة نجحت في الآونة الأخيرة على جذب المشاهدين والمتابعين لما تقدمه من محتوى متميز وهادف، نتابع معكم تردد قناة لنا السورية LANA TV على نايل سات و الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة لنا السورية LANA TV

يتمثل في مجموعة من البرامج المتنوع والمسلسلات القوية ذات المتابعة فضلا لاستخدام تقنية جديدة ومتطورة في عملية البث، كما تقدم العديد من المسلسلات السورية الرائعة التي تعمل على بثها دون انقطاع أو تشويش على مدار اليوم، مما جعل من قناة لنت السورية القناة المفضلة لدى العديد من المتابعين في اختلاف مستوياتهم كبار كانوا أو صغار من محبين ومتابعين المسلسلات الحديثة او القديمة.

برامج قناة لنا السورية LANA TV

يتمتع المشاهدين لقناة لنا السورية بمشاهدة ممتعة وجذابة حيث تقدم:

مجموعة من المسلسلات الدرامية القديمة والحديثة القوية التي يتم بثها بشكل مجاني وغير مشفر.

تقدم مجموعة من البرامج ذات المشاهدة العالية مثل برنامج حكايتي.

برنامج ما ورد.

برنامج من البابوج للطربوش.

برنامج الرأي العام.

برنامج لازم تحكى.

تردد الجديد لقناة لنا + لنا بلس السورية 2020

تردد قناة لنا بلس السورية lana plus تردد قناة لنا السورية التردد: 12226

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: افقي التردد: 12360

القمر الصناعى: نايل سات

معدل الترميز: 27500

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