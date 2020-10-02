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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعادة ضبط تردد قناة لنا السورية LANA TV الجديد 2020 على نايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة لنا السورية LANA TV فقد تزايد البحث مؤخرا في محرك البحث جوجل وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت إدارة القناة لنا السورية عن التوقف وأنها تنوي إعادة بث أشارتها على تردد جديد من أجل الحصول على صورة وبث وإشارة أفضل للقناة، ومن الجدير بالذكر أن القناة نجحت في الآونة الأخيرة على جذب المشاهدين والمتابعين لما تقدمه من محتوى متميز وهادف، نتابع معكم تردد قناة لنا السورية LANA TV على نايل سات و الأقمار الصناعية المختلفة.
تردد قناة لنا السورية LANA TV
يتمثل في مجموعة من البرامج المتنوع والمسلسلات القوية ذات المتابعة فضلا لاستخدام تقنية جديدة ومتطورة في عملية البث، كما تقدم العديد من المسلسلات السورية الرائعة التي تعمل على بثها دون انقطاع أو تشويش على مدار اليوم، مما جعل من قناة لنت السورية القناة المفضلة لدى العديد من المتابعين في اختلاف مستوياتهم كبار كانوا أو صغار من محبين ومتابعين المسلسلات الحديثة او القديمة.
برامج قناة لنا السورية LANA TV
يتمتع المشاهدين لقناة لنا السورية بمشاهدة ممتعة وجذابة حيث تقدم:
- مجموعة من المسلسلات الدرامية القديمة والحديثة القوية التي يتم بثها بشكل مجاني وغير مشفر.
- تقدم مجموعة من البرامج ذات المشاهدة العالية مثل برنامج حكايتي.
- برنامج ما ورد.
- برنامج من البابوج للطربوش.
- برنامج الرأي العام.
- برنامج لازم تحكى.
تردد الجديد لقناة لنا + لنا بلس السورية 2020
|تردد قناة لنا بلس السورية lana plus
|تردد قناة لنا السورية
|
|
تردد قناة لنا تى فى السورية lana tv hd
|
اسم القناة
|
القمر الصناعي
|
تردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
تردد lana tv hd
|
نايل سات
|
11373
|
27500
|
H أفقي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة ضبط تردد قناة لنا السورية LANA TV الجديد 2020 على نايل سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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