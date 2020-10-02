نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ازالة تم ايقاف iphone الاتصال بـ itunes بدون كمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليكم طريقة ازالة تم ايقاف iphone الاتصال ب itunes بدون كمبيوتر بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة نوضحها لقراء موقعنا، حيث أن مشكلة ايقاق الايفون من المشاكل التي تسبب ازعاج للكثير من مستخدمي ايفون حول العالم، وخاصة مستخدمي الايفون الجدد، حيث يلجأ عدد كبير الى البحث عن ازالة تم ايقاف iphone الاتصال ب itunes بدون كمبيوتر وهذا ما نوضحه لكم بالتفصيل.

مشكلة ايقاف iphone الاتصال ب itunes بدون كمبيوتر

تظهر مشكلة ايقاف الايفون للعديد من المستخدمين، بشكل مفاجئ ومن ابرز الأسباب التي تؤدي الى ايقاف الايفون هو نسيان رمز دخول الايفون او اعادة ادخال رمز الدخول لأكثر من مرة بطريقة خاطئة، ونجد العديد يبحث عن حل مشكلة ايقاف iphone حيث يعتبر الايفون من اكثر الجوالات المستخدمة حول العالم، ويعتبر حل فرمتة الايفون غير مجدي ولا يفضله عدد كثير من مستخدمي ايفون نظراً لاحتواء الموبايل على العديد من الوسائط المهمة والمعلومات الهامة للكثير، لذا يلجأ العديد الى البحث عن ازالة ايقاف iphone الاتصال ب itunes بدون كمبيوتر وبدون فورمات.

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اسباب ايقاف iphone

يجب عليك التعرف على اسباب توقف الايفون نتيجة ادخال رمز المرور بطريقة خاطئة لعدة مرات حتى لا يتم الوقوع في هذه المشكلة مرة اخرى.

ادخال رمز المرور خطأ لعدد 5 مرات لا يتعطل الايفون.

في حالة ادخال رمز المرور من 5 الى 9 مرات بطريقة خاطئة يتم تعطل الايفون لعدة ثوان.

10 محاولات خاطئة يتم ايقاف الايفون.

ازالة تم ايقاف iphone الاتصال ب itunes

اليك مجموعة من الخطوات التي يمكنك من خلاها ازالة تم ايقاف iphone الاتصال ب itunes عن طريق الكمبيوتر كما يلي:

اغلاق جهاز الايفون تماماً.

الضغط على زر التشغيل مع الزر الأساسي في وقت واحد.

الانتظار حتى تظهر علامة Apple ليتم تشغيل وضع Recovery.

اربط الايفون بالكمبيوتر.

اختر “استعادة” من القائمة التي سوف تظهر على شاشة الكمبيوتر.

والموافقة على الشروط.

افصل الجوال علن الكمبيوتر بعد نزول نسخة IOS.

ترك الايفون ليقوم بالتحميل وقد تستغرق حوال 4 ساعات.

يمنك الآن تشغيل الايفون بعد أن يقوم باعادة تشغيل نفسه لعدة مرات.

ازالة تم ايقاف iphone الاتصال بـ itunes بدون كمبيوتر

ايقاف iphone الاتصال ب itunes من اكثر المشاكل التي تسبب قلقاً لمستخدمي الايفون وبالتالي يمكنكم اتباع الخطوات التالية في حالة الرغبة في ازالة تم ايقاف iphone الاتصال ب itunes بدون كمبيوتر يمكنكم اتباع الخطوات التالية: