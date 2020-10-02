نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موبايل ريلمي C15 مواصفات ومميزات وسعر موبايل Realme C15 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات موبايل ريلمي C15: أطلقت شركة ريلمي هاتف جديد من هواتفها من سلسلة ال C، ويعتبر الهاتف منافس الفئة الإقتصادية، ويعتبر هاتف Realme c15 تحديثاً للإصدار السابق وهو موبايل ريلمي C11، وأصبحت شركات الموبايل تتنافس فى الفئة الإقتصادية ، مثل شركة سامسونج وشركة هواوي وشركة اوبو وشركة إنفنكس.

مواصفات موبايل ريلمي C15

• يأتي هاتف ريلمي c15 بمعالج من شركة ميدياتيك من نوع Helio G35 بتكنولوجيا 12 نانو، مع معالج رسومي من نوع powerVR Ge8320، ويدعم المعالج خاصية تعزيز الألعاب.

• يأتي موبايل Realme c15 بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت، ويتوفر الموبايل بنسخة أخري تأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت، ويدعم إمكانية تركيب ذاكرة إضافية (كارت ميموري) حتي سعة 256 جيجابايت.

• يأتى موبايل ريلمي C15 بكاميرا أمامية (سيلفي) بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0، ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية، الكاميرا الأولي تأتي بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الأساسية للموبايل، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.3 وهذه الكاميرا خاصة بالتصوير الواسع، وأما الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجابكسل وهي خاصة بالابيض واسود، والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالعزل، وتأتي الكاميرا مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

• يدعم الهاتف تركيب شريحتين إتصال من نوع Nano sim، ويدعم شبكات الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G.

• يأتي الهاتف ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 18w.

• يأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD بمساحة 6.5 إنش بجودة HD+ وبدقة 720×1560، وتأتي الشاشة علي شكل نوتش Water Drop، والشاشة مزودة أيضاً بطبقة حماية من جوريلا جلاس.

• يأتي الهاتف بنظام تشغيل من أندرويد 10 مع واجهة ريلمي الجديدة Realme UI 1.0.

• يدعم الهاتف منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

Advertisements

• يأتي الهاتف بمنفذ usb من نوع micro usb، ويدعم خاصية ال OTG.

• ويتوفر الهاتف باللون الأزرق واللون الفضي.

مميزات موبايل ريملي C15

• يدعم الهاتف تركيب شريحتين إتصال مع تركيب كارت ميموري فى وقت واحد.

• يدعم الشاحن السريع بقوة 18w ويتوفر الشاحن مع الموبايل فى العلبة.

• بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير تدوم ليوم كامل.

• تقديم أداء جيد جداً بالنسبة للكاميرا الأمامية والكاميرات الخلفية.

علبة موبايل ريلمي C15

يأتي فى العلبة موبايل ريلمي C15 مع إسكرينة تم وضعها بشكل مسبق على الهاتف، رأس الشاحن بقوة 18w، سلك usb من نوع micro usb، دبوس معدني، كتيب التعليمات وضمان الهاتف.

سعر موبايل ريلمي C15

يتوفر هاتف Realme C15 بسعر 2790 جنية مصري للنسخة ال 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام، وبسعر 2990 جنية مصري للنسخة 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام.

ويتوفر الهاتف فى المملكة العربية السعودية بسعر 560 ريال سعودي للنسخة ال 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام.