نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر.. الشحن السريع قد يدمر الهاتف الذكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت خلال السنوات الأخيرة الشواحن السريعة للهواتف الذكية، والتي قللت كثيراً الوقت المستغرق لشحن بطارية الهاتف، نظراً للاستخدام اليومي المكثف لتلك الأجهزة الإلكترونية الحديثة، زادت حاجة الأشخاص إلى شحن البطاريات بكثرة، مع ضرورة تقليل الوقت المطلوب لتنفيذ تلك العملية، فظهرت أنواع جديدة من الشواحن السريعة لحل تلك المشكلة، حيث يتم تكثيف عملية استهلاك الطاقة الكهربائية لتشحن البطارية بسرعة.

حوادث الهواتف الذكية الجديدة

نتابع كثيراً العديد من الحوادث العالمية الخاصة بالهواتف الذكية، لعل من أبرزها انفجار الهاتف أو اشتعاله، وذلك لجميع الماركات العالمية الشهيرة مثل هواتف سامسونج وهواتف أيفون وغيرها، وقد حذر مؤخراً بعض الباحثين في مجال الهواتف الذكية من خطورة الشواحن السريعة، بسبب أنها قد يتم استغلالها من بعض الأشخاص في اختراق هاتفك الذكي وتدميره عبر إشعال النار فيه، وهذا الضرر لا يمكن إصلاحه أبداً وبذلك سوف تخسر هاتف الذكي نهائياً.

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تجربة صينية لشواحن الهواتف الذكية

أجرى بعض الباحثين في الصين دراسة وتجارب على أكثر من 35 نوع من مختلف الماركات للشواحن السريعة، ولكن هؤلاء الباحثين لم يقوموا بالكشف عن الأسماء التجارية لتلك الشواحن، كذلك لم يتطرقوا إلى الطريقة التي قاموا باستغلالها لاختراق هاتف الضحية وتدميره، لكن تشير بعض التقارير أن الطريقة يتم من خلالها استخدام أحد الثغرات في نظام الهاتف الجوال لكتابة بعض الأكواد البرمجية الخبيثة من خلال منافذ ال USB الخاصة بالشواحن السريعة.

وقد تمكن الباحثون الصينيون من الوصول إلى بعض الأجزاء البرمجية الأساسية الموجودة داخل الشواحن الذكية، ومن خلال هذه الطريقة يتعرف الباحث عن مدى قدرة الشحن الكهربائي المطلوب للهاتف الموصول بالشاحن السريع، ويتم بعد ذلك إعطاء أمر للشاحن السريع بإرسال جهد كهربائي عال جداً للجهاز، وفي هذا الحالة قد ينفجر الهاتف أو على أقل تقدير يشتغل ويحترق تماماً.

طرق حماية الهاتف الذكي

لتجنب حدوث ما سبق ينصح الخبراء الصينيين الأشخاص بعدم مشاركة شاحن الهواتف الذكية السريع، أما بالنسبة للشركات المنتجة فالنصيحة الخاصة بهم هي تعطيل أي أكواد برمجية ثابتة قد يتم التلاعب بها، لكن نتيجة عدم إفصاح الباحثين الصينيين عن معلومات كثيرة عن تلك الدراسة التي قاموا بإجرائها شكك البعض في صحة هذه الدراسة، فهل يمكن تنفيذ هذا الأمر فعلياً أم هو مجرد نظرية لا يمكن حدوثها، هذا ما سوف تجيب عنه السنوات القليلة القادمة.