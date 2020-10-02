تونس: زيادة في تعريفة خدمات الانترنات Data Mobile

شهدت أسعار مختلف باقات الـ Data Mobile التي تتجاوز الـ 25GO في تونس ارتفاعًا بـ 5 دنانير ممّا تسبب في موجة من الغضب لدى حرفاء المشغلين الثلاث.

و قد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات التي تطالب بتوضيح أسباب هذه الزيادة المفاجئة و بلغت بعض هذه المنشورات للمطالبة بمقاطعة اشتراكات الباقات معتبرين ذلك استغلالاً للنجاح التجاري لهذه الباقات.

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ما أسباب هذه الزيادة؟

أمّا عن الأسباب وراء هذه الزيادة فقد وضّح موقع THD المختص في مقال تم نشره مؤخرًا أن هذه المراجعة قد تم طرحها من المشغلين منذ سنة 2019 الاّ أنه تم العدول عنها نظرًا للظروف التي تمرّ بها البلاد و خاصّة انتشار فيروس COVID-19 الذي تسبب في شلل الحركة الاقتصاديّة.

يشير نفس المقال الى أن الحاجة الى هذه الزيادة بدأت منذ سنة 2016 عندما بادرت مختلف شركات الأتّصال في استثمار مبالغ كبيرة في البنية التحتية اللاّزمة و شراء المعدّات و تدريب الموارد البشرية حتى تتمكن من إطلاق تقنيّة الجيل الرّابع في تونس.

بعد اطلاق شبكة الـ 4G، تم ترويج مختلف باقات تقنية الجيل الرابع بأسعار منخفضة نسبيًا ( 4 دينارات عوضًا عن 5 دينارات أو أكثر للـ GO الواحد). و كان الهدف من ذلك الدفع بهذه التكنولوجيا الجديد نحو أكبر عدد من المستخدمين و ملئ شبكة فارغة و بالتّالي تحقيق عائدات على الأستثمار في أسرع وقت ممكن.

سنة 2017 قامت الهيئة الوطنية للاتصالات بالسماح للمشغلين باطلاق باقات 55GO و 25GO بسعر 910 ملّيم و 1 دينار بالنسبة للـ GO الواحد.

تزايد الطلب على هذه الباقات من 2% الى 30% مقارنة بالباقات الأخرى مما تسبّب في تهديد الصحة المالية لهذه الشركات . اذ أنّها لا تزال بعيدة عن بلوغ عتبة الربح من الاستثمار الأولي لاطلاق شبكة الجيل الرابع. هذا ما دفعها لمطالبة الوكالة الوطنية للاتصالات للسماح لها بتحديد السعر الأنسب لهذه الباقات.

و هذا ما حصل ابتداء من 1 أكتوبر 2020 بعد موافقة وكالة الاتصّالات على هذه المراجعة للاسعار. يذكر أن الزيادة لم تشمل الّا باقتي 25GO و 55GO.