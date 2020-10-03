نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 12 في السعودية والدول العربية وأهم المواصفات والمميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 12 ، هو أحدث الهواتف التي قامت شركة آبل العالمية بطرحها بالأسواق في عام 2020م، وسوف يلقى هاتف iPhone 12 رواجاً كبيراً نظراً للسمعة الكبيرة التي تتمتع بها شركة آبل في العالم، واقتناء هاتف أيفون يعتبر مظهر من مظاهر الرقي ومواكبة العصر لكثير من الناس، وجودة هذه الموبايلات جعلها الأغلى من بين جميع الهواتف حول العالم، ويأتي الهاتف بعد سلسلة من الهواتف التي قامت الشركة بطرحها بالأسواق والتي منها هاتف iPhone 11 Pro، وهاتف iPhone 11 Pro Max، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بالتعرف على مواصفات ومميزات هاتف iPhone 12، وسعر الهاتف في مصر والسعودية والدول العربية وعالمياً.

مواصفات ايفون 12

سوف يأتي هاتف iPhone 12 بمواصفات خارقة وامكانيات عالية جداً، سوف تجعل المنافسة بينه وبين هواتف الشركات الأخرى صعبة جداً ومن هذه المواصفات ما يلي:-

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إطار الهاتف مصنوع من الالمنيوم وواجهة الهاتف مصنوعة من الزجاج (oleophobic) لمقاومة الماء والغبار. قياس الشاشة 6.4 بوصة ودقتها 2688*1242 بكسل، والشاشة من نوع Super Retina OLED، ونسبة الطول إلى العرض في الشاشة 19.5:9، وتدعم الشاشة دولبي فيجن، والتدرج الواسع للألوان، ونغمة حقيقية HDR10، واللمس ثلاثي الأبعاد. هاتف iPhone 12 يعمل بأحدث معالج في شركة آبل A14 Bionic بدقة تصنيع 7 نانو متر والمعالج سداسي الأنوية، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات (Apple GPC). الهاتف متوفر بثلاثة اصدارات للذاكرة، الاصدار الأول بذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجابايت، والاصدار الثاني بذاكرة صلبة مساحتها 256 جيجا بايت، والاصدار الثالث بذاكرة داخليه مساحتها 512 جيجابايت، وجميع النسخ تعمل بذاكرة عشوائية (رام) 4 جيجابايت. الهاتف يحتوي على بطارية قدرتها 3046 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، وتدعم الشحن العكسي والشحن اللاسلكي. الهاتف يضم مستشعر للتعرف على الوجه، ويحتوي على مكبرات صوت استريو، ويوجد بالهاتف خدمة الدفع الإلكتروني. تأتي الكاميرا الخلفية رباعية، الكاميرا الأولى دقتها 24 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية دقتها 12 ميجا بكسل، والثالثة دقتها 5 ميجا بكسل، والرابعة دقتها 2 ميجا بكسل. الكاميرا السيلفي مزدوجة دقة الأولى 12 ميجا بكسل ودقة الثانية 12 ميجا بكسل.

مميزات iPhone 12

سوف يأتي الهاتف ايفون 12 بمميزات عديدة تجعل من الهاتف الذكي أقوى هاتف في الأسواق العالمية، لما يتمتع به من إمكانيات عالية، حيث يحتوي على كاميرات غاية في الدقة تقوم بالتقاط صور غاية في الجمال وسوف نعرض على حضراتكم مميزات الهاتف وهى كالآتي:-

تصميم الهاتف ممتاز مثل تصميمات الهواتف السابقة، لكن يوجد تطور في النتوء الذي أصبح أصغر من السابق، لكنه بالمقارنة لهواتف الشركات الأخرى مازال كبيراً.

أصبح الشاحن السريع يأتي مع علبة الهاتف مباشرة، حيث كان في السابق يتم شرائه منفصلاً.

الصوت في الهاتف يدعم تقنية Dolby Atoms بالإضافة إلى Dolby Digital Plus.

ايفون 12 مقاوم للغبار والماء بشهادة IP68، ويدعم النزول تحت الماء حتى 4 أمتار لمدة 30 دقيقة.

مقاوم للغبار والماء بشهادة IP68، ويدعم النزول تحت الماء حتى 4 أمتار لمدة 30 دقيقة. تم عمل تحسينات على الكاميرات عن العام الماضي، وتم تطوير وضع Night Mode لالتقاط صور بجودة عالية في الإضاءة المنخفضة.

شاشة الهاتف من نوع Super Retina XDR OLED ومعدل كثافة 409 بكسل لكل إنش، تمنحنا سطوع ممتاز في جميع ظروف الإضاءة والشمس.

عيوب الهاتف

يحتوي موبايل ايفون 12 على بعض العيوب وهى كالآتي:-

بطارية الجوال ثابتة لا يمكن إزالتها من الهاتف إلا من خلال متخصص في هواتف آبل. سعة بطاية هاتف iPhone 12 ضعيف عند المقارنة بالهواتف الذكية التي توجد حالياً في الأسواق. الشاشة بها نتوء يأخذ حيز كبير من شاشة الهاتف. لا يمكن تركيب كارت ميموري حيث لا يحتوي الهاتف على منفذ ذاكرة خارجية. سعر الهاتف مبالغ فيه بالمقارنة بالهواتف الذكية الموجودة حالياً.

سعر ايفون 12 في السعودية ومصر والدول العربية

سوف نعرض على حضراتكم سعر الهاتف في جميع الدول العربية وهى كالآتي:-