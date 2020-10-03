جوجل تعلن عن جيلها الجديد من الهواتف المتطورة

خلال حدثها التقني الأخير أزاحت شركة غوغل الستار عن مواصفات العديد من أجهزتها الإلكترونية الجديدة بما فيها هواتف Pixel الحديثة.

ومن أهم الهواتف التي كشفت عنها الشركة جاء Pixel 5 المزود بهيكل أنيق من المعدن والبلاستيك، مجهز بشاشة OLED بمقاس 6 بوصات بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، معدل ترددها 90 هيرتزا، محمية بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش من نوع Gorilla Glass 6.

وجاء هيكل هذا الهاتف محميا من الماء والغبار وفق معايير IPX8، أما معالجه فثماني النوى من نوع Snapdragon 765G ، يمكنه التعامل مع شبكات 5G، وذاكرة الوصول العشوائي فيه 8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 128 غيغابايت.

كما حصل الجهاز على بطارية بسعة 4080 ميلي أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع، وعلى منفذ 5G، وكاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة (16+12) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، أما سعره فسيكون 699 دولارا.

وخلال الحدث كشفت غوغل عن هاتف Pixel 4a 5G أيضا، المخصص للعمل مع شبكات 5G، والمزود بشاشة بمقاس 6.2 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 3885 ميلي أمبير، والذي سييباع بـ 499 دولارا.